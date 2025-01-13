Derya Bedavacı’dan sahnede muhteşem performans!

Arabesk-fantezi müziğin sevilen ismi Derya Bedavacı, ilk kez sahneye çıktığı İstanbul Kongre Merkezi'nde izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Özellikle son döneme damga vuran şarkıları "Seni Seven Kimdi'', ''Deme'' gibi hitlerini söyleyen Bedavacı'ya İstanbullular hep bir ağızdan eşlik etti. Dijital listelerin yıldızı "Tövbe'' adlı şarkısını söylemeden önce "Bu sene manifest senesiymiş, benim de buna uygun bir şarkım var. Tam bir manifest şarkısı, hep beraber onu söyleyelim.'' diyen Bedavacı, salonu ayağa kaldırdı.