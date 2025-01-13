Ayrılık çanları çaldı! Pelin Akil ve Anıl Altan çifti boşanıyor

Başarılı ameliyat sonrası ünlü sanatçı Mustafa Keser'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrendim. Yakın dostları da hastanede yalnız bırakmamış usta sanatçıyı, her saat başı ailesi, dostları ve sevenleri ziyaretine geliyormuş Mustafa Keser'in. Bende, büyük ustaya çok geçmiş olsun diyorum.

İlk iki sezonuyla büyük beğeni toplayan dizinin üçüncü sezonunda Demirkol'a Evliya Aykan, Ege Kökenli, Kubilay Tuncer, Banu Fatocan, Keremcem ve Ayşe Kırca gibi bir çok ünlü isim eşlik ediyor. Duyduğuma göre Gain'de yayınlanacak olan dizi için Doğu Demirkol, 3.sezon için büyük bir transfer ücreti anlaşmasına imza atmış. Transfer ücretinin tam rakamını şimdilik öğrenemedim ama bir sonraki köşe yazımda belirtmiş olurum...

BONSERVİSİYLE TRANSFER OLDU! Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden Doğu Demirkol 'un başrolünü üstlendiği komedi dizisi "Doğu"nun üçüncü sezonu yakında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. BKM Mutfak yapımı dizide, Doğu'nun hayatını sorgulama süreci; ekonomik zorluklar, ilişki çıkmazları ve aile içi çatışmalarla harmanlanarak muzip bir dille izleyiciye aktarılıyor.

Beyazıt Öztürk (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

VETERANLAR İLE AÇILIŞ OLMAZ...

Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Beyaz Show'un yeniden ekranlarda olacağının müjdesini almıştık. Eylül ayından itibaren ekranlara gelecek olan ve şimdilerde O Ses Türkiye jürisinde olan Beyazıt Öztürk, inşallah güzel bir açılış yapar.

Çünkü senelerdir Beyazıt Öztürk, Hadise, Murat Boz, Gökhan Özoğuz, Ebru Gündeş ve Seda Sayan gibi isimler arasında dönüp duruyor O Ses Türkiye. Yıllar sonra ekrana gelecek olan Beyaz Show'dan şaşalı bir açılış bekliyorum ama kanalın emektar sanatçıları ile birlikte değil. Eğer bu saydığım isimler ile Beyaz Show'un açılışı yapılırsa ne o proğram izlenir ne de artık tadı tuzu kalmış derim. Çünkü inanın bu isimleri izlemekten yorulduk.



BOAZ'IN YILDIZI

İstanbul eğlence hayatının en önemli mekanlarından Boaz Live'da, her hafta ünlü isimler sahne alıyor. Kayhan Sezer ve Mehmet Uğur Deveci'nin başında olduğu mekan da her hafta değişmeli Sakiler, Yaşar, Özgün, Alya, Erol Evgin, Emre Altuğ, Seda Mete, Mert Davran, Ayta Sözeri, Çelik ve Rafet El Roman gibi sanatçılar sahne alıyor.

Başta Kayhan Sezer olmak tüm ekibi tebrik etmek lazım. Senelerdir kalitesinden, yemeklerinin lezzetinden ve güçlü işletme kadrosuyla en çok beğendiğim mekanların başında geliyor. Kaliteli eğlence arayanlar için tavsiyemdir...