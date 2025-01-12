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Ünlü şarkıcı Demet Akalın'ndan Ajda Pekkan itirafı: Onun gibi olmak istemem

53 yaşındaki Demet Akalın, gelecek planlarından bahsederken, "20 sene sonra sahnede olmak istemem. Ajda Pekkan gibi olmak istemem" itirafıyla gündeme geldi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :12 Ocak 2025
Ünlü şarkıcı Demet Akalın’ndan Ajda Pekkan itirafı: Onun gibi olmak istemem

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    Son dönemde verdiği kilolar ve kullandığı zayıflama iğnesiyle gündem olan Demet Akalın, önceki gün bir programa konuk oldu.

    Demet Akalın (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Demet Akalın (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    Kariyeri ve gelecek planları hakkında da konuşan Akalın, "20 sene sonra sahnede olmak istemem" dedi.

    Ajda Pekkan (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Ajda Pekkan (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    Kızının büyüdüğü yaşta sahnelerde olmak istemediğini vurgulayan ünlü şarkıcı, "Şu an tabii ki böyle bir durum yok ama 20 seneden sonra bilemiyorum. Ajda Pekkan gibi olmak istemem. Tabii, onda çocuk olmadığı için bu mümkün olabilir, yine de büyük konuşmamayım" dedi.

    Demet Akalın, 11 yıllık küslüğün ardından Hande Yener’le barışmıştı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Demet Akalın, 11 yıllık küslüğün ardından Hande Yener’le barışmıştı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    "BAŞKA YÜZÜNÜ GÖRDÜM"
    Demet Akalın, Hande Yener'in geçmişteki haliyle şimdiki davranışlarının çok farklı olduğunu vurguladı.

    Akalın, "Artık hep sağlıkla ilgili konuşuyoruz. Hande'nin endişelenip doktor aradığını görmek, onun başka bir yüzünü keşfetmeme sebep oldu. Eskiden birbirimize uçakta karşılaştığımızda battaniyeleri atardık, ama şimdi çok daha yakın arkadaş olduk" ifadelerini kullandı.

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