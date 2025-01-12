Ünlü şarkıcı Demet Akalın’ndan Ajda Pekkan itirafı: Onun gibi olmak istemem

Son dönemde verdiği kilolar ve kullandığı zayıflama iğnesiyle gündem olan Demet Akalın , önceki gün bir programa konuk oldu.

Ajda Pekkan (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Kızının büyüdüğü yaşta sahnelerde olmak istemediğini vurgulayan ünlü şarkıcı, "Şu an tabii ki böyle bir durum yok ama 20 seneden sonra bilemiyorum. Ajda Pekkan gibi olmak istemem. Tabii, onda çocuk olmadığı için bu mümkün olabilir, yine de büyük konuşmamayım" dedi.