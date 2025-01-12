SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

Umut Evirgen ile mutlu bir evlilik süren Alina Boz'dan çocuk açıklaması!

Anne olmayı çok isteyen fakat işlerinden dolayı çocuk hayalini erteleyen Alina Boz, 2025 ve 2026 yılının çok hareketli olduğunu ama daha sonra çocuk istediğini dile getirdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :12 Ocak 2025
Umut Evirgen ile mutlu bir evlilik süren Alina Boz’dan çocuk açıklaması!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Umut Evirgen'in yönetmenliğini yaptığı "Annesinin Kuzusu" filmi geçtiğimiz gün Beyoğlu Atlas Sineması'nda özel gösterime çıktı. Alina Boz, eşini yalnız bırakmadı.

    "İş hayatı ailenizi etkiliyor mu?" sorusu üzerine Boz, "Tabii ki birbirimizi özlüyoruz, özleyeceğiz. Daha çok bir şey diyemiyorum ama her boş anımızı birbirimize ve ailelerimize ayırıyoruz. O yüzden sorun olacağını sanmıyorum" dedi.

    "Çocuk düşünceniz var mı?" sorusuna güzel oyuncu, "2025 işle geçecek bakalım. 2026'da eğer projemiz güzel giderse işle geçecek, sonra artık doğru zaman geldiğinde tabii ki olur" diyerek 2027 yılını işaret etti.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    CHP’li belediyeler soygunun ’su’yunu çıkardı! İstanbul’da %837 Ankara’da %1018 zam... Kimsenin olmadığı meskene 3084 TL fatura
    Yasa teklifi TBMM’de! Emekliye taban maaş rehberi: Nasıl hesaplanacak? Ne zaman yatacak?
    Başkan Erdoğan’dan AK Parti Şanlıurfa 8. Olağan İl Kongresi’nde önemli mesajlar: Terör örgütlerinin raf ömrü tükendi
    TAKVİM çağrı yapmıştı: Hileci ifşa oldu! Bakanlık düğmeye bastı I Vatandaşın cebine göz dikenler tek tek açıklandı
    Apo’dan Selo’ya! DEM Parti İmralı heyeti, Selahattin Demirtaş’ı ziyaret etti: İnisiyatif alacaksa yanında olacağız
    Rehine krizinde İsrail’den dikkat çeken adım: Mossad Başkanı Katar’a gidecek
    Kartal galibiyeti hatırladı! Beşiktaş - Bodrum FK : 2-1 | MAÇ SONUCU
    Başkan Erdoğan’dan Diyarbakır’dan uyardı: Terör örgütü kendini feshetmeli!
    Fenerbahçe’de sürpriz ayrılıklar! Mourinho biletleri kesti
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve İbrahim Tatlıses’ten Urfalıyam Ezelden türküsü!
    Alana Hadid ‘uyanın’ diyerek anlattı: Gazze’nin bombalanması için milyarlarca dolar gönderenler Los Angeles’taki yangınları söndüremiyor
    Galatasaray’da tek hedef 3 puan! Okan Buruk’tan Başakşehir karşısında farklı 11 kararı
    Hollywood ünlülerinin süit savaşı! Oteller dolup taşıyor: Yangının ortasında botoks ve flört
    Los Angeles’ta 6 ayrı noktada binlerce dönüm alan yandı! Yangın nasıl başladı? Yılbaşı gecesi iddiası
    Özgür Özel bu kez İsmet İnönü sözleriyle alay konusu oldu