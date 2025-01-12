Umut Evirgen ile mutlu bir evlilik süren Alina Boz’dan çocuk açıklaması!

Umut Evirgen'in yönetmenliğini yaptığı "Annesinin Kuzusu" filmi geçtiğimiz gün Beyoğlu Atlas Sineması'nda özel gösterime çıktı. Alina Boz, eşini yalnız bırakmadı.

"İş hayatı ailenizi etkiliyor mu?" sorusu üzerine Boz, "Tabii ki birbirimizi özlüyoruz, özleyeceğiz. Daha çok bir şey diyemiyorum ama her boş anımızı birbirimize ve ailelerimize ayırıyoruz. O yüzden sorun olacağını sanmıyorum" dedi.

"Çocuk düşünceniz var mı?" sorusuna güzel oyuncu, "2025 işle geçecek bakalım. 2026'da eğer projemiz güzel giderse işle geçecek, sonra artık doğru zaman geldiğinde tabii ki olur" diyerek 2027 yılını işaret etti.