Belgin Şimşek, Türkan Şoray’a benzerliği hakkında açıklama yaptı!

"Kuruluş Osman" dizisinin Gonca Hatun'u Belgin Şimşek, önceki gün alışveriş yaparken görüntülendi. Dönem projelerinin kendine has zorlukları olduğunu vurgulayan Şimşek, "Ama işin içine girdikçe alışıyor ve bu zorlukları sevmeye başlıyorsunuz. Tabii ki kostüm, aksesuar ve kılıç kullanımı gibi detaylar işimizi daha zorlu hale getiriyor. Bizim işimiz diğer dönem projelerine göre biraz daha farklı çünkü aksiyona çok yer veriyoruz. Gerçekten dört nala at biniyoruz, bu da işi fiziksel olarak daha yorucu kılıyor" dedi.

"MUTLU OLUYORUM"

Güzelliğiyle Türkan Şoray'a benzetilen Şimşek, bu konudaki hislerini şu sözlerle dile getirdi:

"Bunu duydukça çok mutlu oluyorum. Çünkü Türkan Şoray, Türkiye'nin en güzel ve en yetenekli kadınlarından biri. İnşallah kariyerimde onun gibi iz bırakabilirim."