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Kuruluş Osman'ın Gencer Bey'i Yıldırım Gücük Alaçatı'da!

"Kuruluş Osman" dizisindeki "Gencer Bey" karakteriyle dikkat çeken Yıldırım Gücük, rolünün sona ermesinin ardından İzmir Alaçatı'ya tatile gitti.

Ercan Akgün Ercan Akgün
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :11 Ocak 2025
Kuruluş Osman’ın Gencer Bey’i Yıldırım Gücük Alaçatı’da!

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    ATV'de yayınlanan "Kuruluş Osman" dizisindeki "Gencer Bey" karakteriyle yoğun bir mesai harcayan Yıldırım Gücük, dizideki rolü sona ermesiyle birlikte soluğu İzmir Alaçatı'da aldı.

    Gücük, sevgilisi İngilizce öğretmeni Deniz Başarır ile beraber baş başa tatil yapıp, yeni çekimler başlamadan enerji toplamaya geçti.

    "Kuruluş Osman"da baş karakter Osman Bey tarafından kafası kılıçla kesilip idam edilen Gücük, "Dizilerde sürekli kellemi alıyorlar, bu da benim kaderim sanırım. Kes kes bitmedi. Bakalım bir sonraki proje nasıl olacak ve neremi kesecekler acaba" diyerek duruma esprili bir yorum yaptı.

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