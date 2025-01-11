Hadise ile Esas Oğlan dizisinde oynayan Seda Bakan'dan "Harcattın kendini" yorumuna açıklama: Yanlışlıkla beğendim

Önceki gün bir davete katılan Seda Bakan kendisine yazan bir takipçisinin Hadise ile oynadığı "Esas Oğlan" dizisini kast ederek, "Son projede harcattın kendini" şeklindeki yorumu beğenmesine açıklık getirdi.
Önceki gün bir davete katılan Seda Bakan kendisine yazan bir takipçisinin Hadise ile oynadığı "Esas Oğlan" dizisini kast ederek, "Son projede harcattın kendini" şeklindeki yorumu beğenmesine açıklık getirdi.
Katıldığı ödül töreninde konuşan Bakan, Hadise ile aralarında 'beğeni' krizi olmadığını ve yanlışlıkla beğeni attığını söyledi.
"YANLIŞLIKLA OLDU"
"İnsan kendisine öyle bir şey söyler mi?" diyerek söz konusu yorum için konuşan Bakan, duruma açıklık getirip şöyle konuştu:
"Bazen seri beğeniye bağlıyorum. Tanıdıklarıma beğeni atarken onu da kenarda yanlışlıkla beğenmiş de olabilirim. Belki kızım Leyla'nın eline gelmiş olabilir. İnsanlar yorumlarımın altındaki yorumlarımı ciddiye alsınlar, beğenilere çok takılmasınlar. Hadise'yi çok seviyorum, kalbine ve samimiyetini inanıyorum."