Hadise ile Esas Oğlan dizisinde oynayan Seda Bakan'dan "Harcattın kendini" yorumuna açıklama: Yanlışlıkla beğendim

Önceki gün bir davete katılan Seda Bakan kendisine yazan bir takipçisinin Hadise ile oynadığı "Esas Oğlan" dizisini kast ederek, "Son projede harcattın kendini" şeklindeki yorumu beğenmesine açıklık getirdi.

Hadise ile Esas Oğlan dizisinde oynayan Seda Bakan'dan ʺHarcattın kendiniʺ yorumuna açıklama: Yanlışlıkla beğendim (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

"YANLIŞLIKLA OLDU"

"İnsan kendisine öyle bir şey söyler mi?" diyerek söz konusu yorum için konuşan Bakan, duruma açıklık getirip şöyle konuştu: