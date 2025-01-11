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Hadise ile Esas Oğlan dizisinde oynayan Seda Bakan'dan "Harcattın kendini" yorumuna açıklama: Yanlışlıkla beğendim

"Esas Oğlan" dizisinde Hadise ile oynayan Seda Bakan, "Son projede harcattın kendini" yorumunu beğenmesine açıklık getirdi. Bakan, "Yanlışlıkla beğendim" diyerek yine kafaları karıştırdı.

Doğan Savaş Doğan Savaş
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :11 Ocak 2025
Hadise ile Esas Oğlan dizisinde oynayan Seda Bakan’dan Harcattın kendini yorumuna açıklama: Yanlışlıkla beğendim

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    Önceki gün bir davete katılan Seda Bakan kendisine yazan bir takipçisinin Hadise ile oynadığı "Esas Oğlan" dizisini kast ederek, "Son projede harcattın kendini" şeklindeki yorumu beğenmesine açıklık getirdi.

    Hadise ile Esas Oğlan dizisinde oynayan Seda Bakan'dan ʺHarcattın kendiniʺ yorumuna açıklama: Yanlışlıkla beğendim (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Hadise ile Esas Oğlan dizisinde oynayan Seda Bakan'dan ʺHarcattın kendiniʺ yorumuna açıklama: Yanlışlıkla beğendim (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    Katıldığı ödül töreninde konuşan Bakan, Hadise ile aralarında 'beğeni' krizi olmadığını ve yanlışlıkla beğeni attığını söyledi.

    Hadise ile Esas Oğlan dizisinde oynayan Seda Bakan'dan ʺHarcattın kendiniʺ yorumuna açıklama: Yanlışlıkla beğendim (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Hadise ile Esas Oğlan dizisinde oynayan Seda Bakan'dan ʺHarcattın kendiniʺ yorumuna açıklama: Yanlışlıkla beğendim (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

    "YANLIŞLIKLA OLDU"
    "İnsan kendisine öyle bir şey söyler mi?" diyerek söz konusu yorum için konuşan Bakan, duruma açıklık getirip şöyle konuştu:

    Hadise ile Esas Oğlan dizisinde oynayan Seda Bakan'dan ʺHarcattın kendiniʺ yorumuna açıklama: Yanlışlıkla beğendim (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Hadise ile Esas Oğlan dizisinde oynayan Seda Bakan'dan ʺHarcattın kendiniʺ yorumuna açıklama: Yanlışlıkla beğendim (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

    "Bazen seri beğeniye bağlıyorum. Tanıdıklarıma beğeni atarken onu da kenarda yanlışlıkla beğenmiş de olabilirim. Belki kızım Leyla'nın eline gelmiş olabilir. İnsanlar yorumlarımın altındaki yorumlarımı ciddiye alsınlar, beğenilere çok takılmasınlar. Hadise'yi çok seviyorum, kalbine ve samimiyetini inanıyorum."

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