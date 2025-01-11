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Cemre Baysel ile aşk yaşayan Aytaç Şaşmaz'dan evlilik açıklaması!

Cemre Baysel ile ilişkisi doludizgin devam eden Aytaç Şaşmaz’dan evlilik açıklaması geldi. Şaşmaz, iki kez babalık provası yaptığını söyledi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :11 Ocak 2025
Cemre Baysel ile aşk yaşayan Aytaç Şaşmaz’dan evlilik açıklaması!

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    Aytaç Şaşmaz, önceki gün bir törene katıldı. Cemre Baysel ile ilişkisi hakkında konuşan Şaşmaz, evlilikten uzak durmadığını belirtip, "Ben asla uzak durmuyorum evlilikten. Mutluyum, huzurluyum güzel bir ilişkim var. Niyetimiz tabii ki ileride evlenmek" dedi. 7 yaşındaki kız kardeşinden sonra bir yaşına basan yeğeni Azra ile iki kez babalık provası yaptığını anlatan Şaşmaz, çocuklara olan sevgisini de dile getirdi.

    "ÇOCUK İSTERİM"
    Şaşmaz, "Benim yedi başında bir de kardeşim var. Azra tabii şimdi bir yaşında olduğu için daha ön planda ve kraliçemiz. Yani aşığım ona... Ne isterse, palyaçoluk bile yapıyoruz. O yemek yerken her kılığa giriyorum. Yedi yaşında kardeşim benden yirmi yaş küçük, o yüzden bir babalık provası geçirmiştim, şimdi ikinciyi geçiriyorum. Çocuk isterim tabii neden istemeyeyim. Kız olursa da erkek olsa da sağlıklı olsun" dedi.

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