Mouro Icardi 15 maddede Wanda’nın skandallarını sıraladı!

Arjantinli Mauro Icardi, eşi Wanda Nara'nın rapçi L-Gante ilişki yaşamasıyla büyük şok yaşadı. Geçtiğimiz günlerde ise Wanda, sevgilisiyle fotoğraflarını kaldırdı.

Herkes "Icardi'yle mi barışıyor yoksa?" sorusuna cevap ararken Icardi 15 maddede Nara'yı hayatından çıkardı. Mauro Icardi, Wanda Nara'nın kendisini aldatmasına, aldatmayla karşılık vererek misillemede bulundu. 15 maddede Wanda'nın skandallarını sıraladı:

1- Beni, bana karşı yapılan asılsız bir şiddet suçlamasıyla kendi dairemden uzaklaştırdı.

2- Ameliyat olmama saatler kala, Santa Bárbara'da, bir başka asılsız şiddet ve silah bulundurma suçlamasıyla evime baskın yapıldı. Tabi ki silah yoktu.

3- Kızlarımı 13 Aralık tarihinde bana teslim etmesi gerekiyordu ancak telefonlarını kapattılar. Çünkü kendisi, Avrupa'da "sevgilisiyle" seyahatteydi.

4- Kızlar Noel'i babalarıyla, yılbaşını ise anneleriyle geçirecekti. Ancak hanımefendi, "Parası olmadığı" için kızlarını alamayacağını açıkladı. Ama özel uçağa parası vardı.

5- Kızlarımı bana karşı manipüle etmeye çalışmıştı, çünkü kızlar kendileri bana annelerinin evine gitmek istemediklerini söylüyorlardı.

6- Yetmezmiş gibi, kızlarına 5 Ocak'ta onları almaya geleceğini söyledi. Ama bir kez daha sözünü tutmadı.

7- Ben, kızlarıma annelerinin ailesini 3 yıl boyunca sevgilisi olan bir kişi yüzünden dağıttığını ve bu kişiyi sonunda "erkek arkadaşı" olarak kabul ettiğini anlatamam.

8- Dipnot: O sevgilisine de şunu söylemek isterim ki, kendisi de tıpkı benim gibi aldatıldı... Çünkü Ocak 2023'te kendisi Senegal asıllı bir futbolcu ile Dubai'de buluştu. Bu, oğlumuzun doğum günü olan 25/01/23 tarihinde gerçekleşti.

9- Çalışmak isteseydi Avrupa'da yapabilirdi.

10- Hanımefendi, kamuoyunda beni küçültmeye çalışıyor... Ama ben ailemizi kurtarmak için verdiğim mücadeleden ve gösterdiğim çabadan gurur duyuyorum.

11- Beni alaya almak için çocuklarına verdiği zarar onun umurunda değil.

12- Elimde, söylediği her şeyin yalan olduğuna dair kanıtlar var. Yeter artık.

13- İşin en ironik yanı, kızlarımın her zaman "La China" Eugenia'nın kim olduğunu bilmeleriydi.

14- Onun çocuklarının refahını ve zihinsel sağlığını hiçe saydığı ortada.

15- Kızlarımın anneleri tarafından psikolojik olarak manipüle edildiğini bilmek canımı yakıyor... Ama adalete güveniyorum.