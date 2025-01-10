Hande Subaşı sektörün tekelleşmesi hakkında konuştu: Adam kayırma var

Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen oyuncu Hande Subaşı da konu ile ilgili rahatsızlığını dile getirdi. Rekabet Kurulu'nun kast ajansları ve menajerler hakkında başlattığı soruşturmayı destekleyen açıklamalar yaptı.

Oyuncu, "Sektörün tekelleştiği yazılıyor. Siz hiç dışlandığınızı hissettiniz mi?" sorusuna şu yanıtı verdi:

Her sektörde olduğu gibi, zorbalık ve adam kayırma oyunculuk sektöründe de var. Gruplaşma değil ama bir yönetmen ve yapımcı, biriyle çalışıp memnun kaldıysa o kişiyi tercih edebiliyor. Menajer tarafından hiç yaşamadım. Menajerim tatlıdır benim, öyle şey yapmaz.