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Burcu Özberk'in estetik bilmecesi! İddiaları yalanladı: “Benim olmadığım bir fotoğraf koyuyorlar"

Ekranların güzel oyuncularından Burcu Özberk, hakkında çıkan estetik iddialarını yalanladı. Özberk, “Benim olmadığım bir fotoğraf koyuyorlar. Estetik yaptırmadım.” dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :09 Ocak 2025
Burcu Özberk’in estetik bilmecesi! İddiaları yalanladı: Benim olmadığım bir fotoğraf koyuyorlar

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    Burcu Özberk, son dönemde güzelliğiyle dikkat çekse de estetik iddialarıyla gündeme geliyor.

    Burcu Özberk. (Instagram)Burcu Özberk. (Instagram)

    Bir süredir ekranlardan uzak olan Özberk yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

    Burcu Özberk. (Instagram)Burcu Özberk. (Instagram)

    Geçtiğimiz günlerde bir programa konuk olan Burcu Özberk, samimi açıklamalarda bulundu.

    Burcu Özberk. (Instagram)Burcu Özberk. (Instagram)

    FOTOĞRAFLAR YANILTICI!
    Estetik iddialarına yanıt veren güzel oyuncu, "Estetik yaptırmadım. Bir diş estetiğim var, daha botoks da yaptırmaya başlamadım. Benim olmadığım bir fotoğraf koyuyorlar" dedi. Muhteşem Yüzyıl dizisindeki haliyle karşılaştırıldığını dile getiren Özberk, "O zaman 49-50 kiloydum. Şu an 60 kiloyum zaten" ifadelerini kullandı.

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