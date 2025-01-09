Burcu Özberk'in estetik bilmecesi! İddiaları yalanladı: “Benim olmadığım bir fotoğraf koyuyorlar"

Burcu Özberk. (Instagram)

FOTOĞRAFLAR YANILTICI!

Estetik iddialarına yanıt veren güzel oyuncu, "Estetik yaptırmadım. Bir diş estetiğim var, daha botoks da yaptırmaya başlamadım. Benim olmadığım bir fotoğraf koyuyorlar" dedi. Muhteşem Yüzyıl dizisindeki haliyle karşılaştırıldığını dile getiren Özberk, "O zaman 49-50 kiloydum. Şu an 60 kiloyum zaten" ifadelerini kullandı.