Bu aşktan "Yılmaz" | Cansu Taşkın'dan eski aşkı Yılmaz Erdoğan’a dikkat çeken sözler

Cansu Taşkın. (Instagram)

YERE GÖĞE SIĞDIRAMADI

Cansu Taşkın ise "İki günlük ilişki gibi gösterildi. Hiçbir zaman o tarz bir insan olmadım" demişti. Geçtiğimiz gün görüntülenen ve Erdoğan'dan bahseden Taşkın, şunları söyledi: "En özelimi kimse bilemez. Benim bir rahatsızlığım olmuştu, sabaha kadar başımda beklediği günü hatırlıyorum. Benim için en özel an o andır yani. Ben zaten her zaman hiçbir kötü niyetim yok, hiçbir zaman onun hakkında kötü konuşamam. Çok değerli. Dışarıdan insanlar nasıl tanıyor bilmiyorum ama ilişkiyi yaşayan insan ben olduğum için benim tanıdığım çok başka biri."