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Bu aşktan "Yılmaz" | Cansu Taşkın'dan eski aşkı Yılmaz Erdoğan’a dikkat çeken sözler

Cansu Taşkın, eski aşkı Yılmaz Erdoğan’a dair sözleriyle yine dikkat çekti. Taşkın, “Ben hastayken sabaha kadar başımda bekledi. Benim için çok değerli” diyerek Yılmaz’a övgüler yağdırdı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :09 Ocak 2025
Bu aşktan Yılmaz | Cansu Taşkın’dan eski aşkı Yılmaz Erdoğan’a dikkat çeken sözler

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    Yılmaz Erdoğan'ın Cansu Taşkın'la çıkan görüntüleri kısa sürede gündem olmuştu.

    Cansu Taşkın ve Yılmaz Erdoğan. (Takvim.com.tr foto arşiv)Cansu Taşkın ve Yılmaz Erdoğan. (Takvim.com.tr foto arşiv)

    Taşkın verdiği bir röportajda, Erdoğan ile aşk yaşadığını "Evet, haberler doğru" diyerek doğrulamıştı.

    Cansu Taşkın ve Yılmaz Erdoğan. (Takvim.com.tr foto arşiv)Cansu Taşkın ve Yılmaz Erdoğan. (Takvim.com.tr foto arşiv)

    Görüntülerin ardından Erdoğan, "Geçen yıl yaşanmış ve sona ermiş bir ilişki 'garip' bir şekilde gündeme geldi. Artık bu konunun kapatılmasını rica ediyorum. Kimseyi dava etmiyorum. Herkesin ve her şeyin sadece iyi yanlarını hatırlıyor, gerisini unutuyorum. Sevgilerimle..." demişti.

    Cansu Taşkın. (Instagram)Cansu Taşkın. (Instagram)

    YERE GÖĞE SIĞDIRAMADI
    Cansu Taşkın ise "İki günlük ilişki gibi gösterildi. Hiçbir zaman o tarz bir insan olmadım" demişti. Geçtiğimiz gün görüntülenen ve Erdoğan'dan bahseden Taşkın, şunları söyledi: "En özelimi kimse bilemez. Benim bir rahatsızlığım olmuştu, sabaha kadar başımda beklediği günü hatırlıyorum. Benim için en özel an o andır yani. Ben zaten her zaman hiçbir kötü niyetim yok, hiçbir zaman onun hakkında kötü konuşamam. Çok değerli. Dışarıdan insanlar nasıl tanıyor bilmiyorum ama ilişkiyi yaşayan insan ben olduğum için benim tanıdığım çok başka biri."

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