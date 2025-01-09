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ATV izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor!

ATV, 7 Ocak Salı günü yayınladığı dizi ve programlarla büyük bir başarıya imza attı. Esra Erol, %6,22 izlenme oranı ve %27,13 izlenme payı ile reyting listesinde birinci sıraya yerleşirken, Ziraat Türkiye Kupası’nda Sivasspor – Beşiktaş maçının canlı yayını ise %5,30 izlenme oranı ve %14,20 izlenme payı ile ikinci sırada yer aldı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :09 Ocak 2025
ATV izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor!

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    ATV, 7 Ocak Salı günü yayınladığı dizi ve programlarıyla, Kantar Medya tarafından yayınlanan ilk 100 yapım listesinin Tüm Kişiler kategorisinde ilk iki sıraya adını yazdırdı. Hafta içi her gün atv'de yayınlanan, birbirinden farklı hikâyeleri ekranlara taşımaya devam eden Esra Erol'da, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünün Tüm Kişiler kategorisinde %6,22 izlenme oranı ve %27,13 izlenme payı alarak ilk sıraya yerleşti.

    EKRANA KİLİTLEDİ!
    Ziraat Türkiye Kupası Grup Aşaması 1. hafta müsabakalarından Net Global Sivasspor – Beşiktaş karşılaşması, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünün Tüm Kişiler kategorisinde % 5,30 izlenme oranı ve % 14,20 izlenme payı alarak ikinci sıraya yerleşti.

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