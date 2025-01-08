Wilma Elles'in korkusu eşinin telefonuna gelen mesajlar! “Ali bıçaklama”, “Yusuf uyuşturucu”...

Wilma Elles (Takvim.com.tr foto arşiv)

"GÖRÜNCE KORKUYORUM"

Ardından eşinin telefonundaki kayıtlı isimlerden bahseden Elles, "Bazen telefonu çalıyor, ben de kim arıyor diye bakıyorum. Rehberinde 'Ali bıçaklama', 'Yusuf uyuşturucu' gibi isimlerle kayıtlı kişiler var. Bunları görünce bir an korkuyorum ama sonra gülüyorum" diyerek kahkahalara boğuldu.