Wilma Elles'in korkusu eşinin telefonuna gelen mesajlar! “Ali bıçaklama”, “Yusuf uyuşturucu”...

Wilma Elles, önceki gece Maslak'ta bir etkinlikte boy gösterdi.
Wilma Elles, önceki gece Maslak'ta bir etkinlikte boy gösterdi.
Etkinlikte gazetecilerin sorularını yanıtlayan Elles, avukat olan eşi Mehmet Şah Çelik'in mesleğiyle ilgili esprili açıklamalarda bulundu.
Elles, cezaevlerini ziyaret etmek istediğini belirterek, "Eşim avukat biliyorsunuz. Ona cezaevine gitmek istediğimi söyledim ama almazlar dedi. Cezaevinde sosyal medya olmadığını söyledi, bu bana çok farklı geldi" dedi.
"GÖRÜNCE KORKUYORUM"
Ardından eşinin telefonundaki kayıtlı isimlerden bahseden Elles, "Bazen telefonu çalıyor, ben de kim arıyor diye bakıyorum. Rehberinde 'Ali bıçaklama', 'Yusuf uyuşturucu' gibi isimlerle kayıtlı kişiler var. Bunları görünce bir an korkuyorum ama sonra gülüyorum" diyerek kahkahalara boğuldu.