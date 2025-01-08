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Wilma Elles'in korkusu eşinin telefonuna gelen mesajlar! “Ali bıçaklama”, “Yusuf uyuşturucu”...

Wilma Elles, avukat eşi Mehmet Şah Çelik’e gelen telefonlardan korktuğunu söyledi. Elles, eşinin telefonunda “Ali bıçaklama”, “Yusuf uyuşturucu” gibi isimlerin kayıtlı olduğunu dile getirdi.

Doğan Savaş Doğan Savaş
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :08 Ocak 2025
Wilma Elles’in korkusu eşinin telefonuna gelen mesajlar! Ali bıçaklama, Yusuf uyuşturucu...

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    Wilma Elles, önceki gece Maslak'ta bir etkinlikte boy gösterdi.

    Wilma Elles ve eşi. (Takvim.com.tr foto arşiv)Wilma Elles ve eşi. (Takvim.com.tr foto arşiv)

    Etkinlikte gazetecilerin sorularını yanıtlayan Elles, avukat olan eşi Mehmet Şah Çelik'in mesleğiyle ilgili esprili açıklamalarda bulundu.

    Wilma Elles ve eşi. (Takvim.com.tr foto arşiv)Wilma Elles ve eşi. (Takvim.com.tr foto arşiv)

    Elles, cezaevlerini ziyaret etmek istediğini belirterek, "Eşim avukat biliyorsunuz. Ona cezaevine gitmek istediğimi söyledim ama almazlar dedi. Cezaevinde sosyal medya olmadığını söyledi, bu bana çok farklı geldi" dedi.

    Wilma Elles (Takvim.com.tr foto arşiv)Wilma Elles (Takvim.com.tr foto arşiv)

    "GÖRÜNCE KORKUYORUM"
    Ardından eşinin telefonundaki kayıtlı isimlerden bahseden Elles, "Bazen telefonu çalıyor, ben de kim arıyor diye bakıyorum. Rehberinde 'Ali bıçaklama', 'Yusuf uyuşturucu' gibi isimlerle kayıtlı kişiler var. Bunları görünce bir an korkuyorum ama sonra gülüyorum" diyerek kahkahalara boğuldu.

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