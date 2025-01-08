Sevim Emre’den Orhan Gencebay hakkında çıkan haberlere sert tepki

Orhan Gencebay'ın yalı dairesini satılığa çıkardığı ayrıca hastaneye kaldırıldığı haberleri 2 gündür sosyal medyada dolaşıp duruyordu. Bu durum 44 yıllık hayat arkadaşı Sevim Emre'yi küplere bindirdi. Emre söz konusu iddialara Instagram'dan gösterdiği tepkide, "Yalan haberlerle mutlu mu oluyorsunuz? Yok Orhan Gencebay hastaneye kaldırıldı, yok hayatını kaybetti, yok evini satıyor. Bırakın bizle uğraşmayı. Allah kahretsin. Ne düşünüyorsanız başınıza gelsin inşallah. Edep diyorum başka bir şey demiyorum" ifadelerini kullandı.

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