İrem Derici'den itiraflar: "Türkiye'nin en çirkin kadınıydım"

Hem sesi hem de yaptığı açıklamalarla dikkat çeken İrem Derici, önceki gün bir programa konuk oldu. Sevgilisi olduğunu itiraf eden İrem Derici, "Hayatımda biri var. Hassas bir dönemden geçiyoruz. Sevmek ve sevilmek muhteşem şeyler. Çok sevilmeyi aradım, istedim ama bulamadım. Şu an bir sevgilim var. Sonraki geldiğimde bu konuyu güzel güzel konuşalım. Evliliğim erken verilmiş bir karardı. Evlilikle başa çıkamadım. Hiçbir şey için pişman değilim" dedi. Öte yandan konu güzellikten açılınca ünlü şarkıcı, "Ben Türkiye'nin en çirkin kadınıydım" diyerek estetikle güzelleştiğini itiraf etti.

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