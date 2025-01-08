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İrem Derici'den itiraflar: "Türkiye'nin en çirkin kadınıydım"

Ünlü şarkıcı İrem Derici, konuk olduğu programda aşk ve estetikle ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Hayatında biri olduğunu ilk kez itiraf eden Derici, "Sevmek ve sevilmek muhteşem şeyler, şu an hassas bir dönemden geçiyoruz" dedi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :08 Ocak 2025
İrem Derici’den itiraflar: Türkiye’nin en çirkin kadınıydım

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    Hem sesi hem de yaptığı açıklamalarla dikkat çeken İrem Derici, önceki gün bir programa konuk oldu. Sevgilisi olduğunu itiraf eden İrem Derici, "Hayatımda biri var. Hassas bir dönemden geçiyoruz. Sevmek ve sevilmek muhteşem şeyler. Çok sevilmeyi aradım, istedim ama bulamadım. Şu an bir sevgilim var. Sonraki geldiğimde bu konuyu güzel güzel konuşalım. Evliliğim erken verilmiş bir karardı. Evlilikle başa çıkamadım. Hiçbir şey için pişman değilim" dedi. Öte yandan konu güzellikten açılınca ünlü şarkıcı, "Ben Türkiye'nin en çirkin kadınıydım" diyerek estetikle güzelleştiğini itiraf etti.

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