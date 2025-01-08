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"Devlerin aşkı" büyük olmadı! Jennifer Lopez ile Ben Affleck boşanıyor

Jennifer Lopez ile Ben Affleck, yıllar sonra aşklarına ikinci bir şans verip evlendikten 2 yıl sonra boşanma kararı aldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :08 Ocak 2025
Devlerin aşkı büyük olmadı! Jennifer Lopez ile Ben Affleck boşanıyor

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    Yıllar sonra aşklarına ikinci bir şans verip evlenen dünyaca ünlü isimler Jennifer Lopez ile Ben Affleck, 2 yıllık evliliklerini sonlandırma kararı aldı. Birkaç ay önce mahkemeye başvuran ikili resmen boşandı. Çiftin nikah masasına oturmadan önce evlilik sözleşmesi imzalamadığı biliniyor. Tarafların her ikisi de eş desteği talep etmedi ve avukatlık ücretlerinin paylaşılmasını istedi. Ünlü çift, "Gigli" adlı romantik komedi filminin setinde tanıştı ve arkadaşlıkları daha sonra aşka dönüşmüştü.

    2000'Lİ YILLARIN EN POPÜLER ÇİFTİYDİ
    İkili 2000'lerin başında "Bennifer" adıyla anılıyordu. 20 yıl önce sürpriz bir ayrılık yaşayan çift, yeniden bir araya gelmiş ve 16 Temmuz 2022'de Las Vegas'ta sade bir törenle dünyaevine girmişti.

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