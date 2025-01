Oyuncu Tolga Mendi ve "Survivor" yarışmasıyla geniş bir hayran kitlesi edinen Damla Can, geçtiğimiz gün Maslak'taydı. Damla Can, Survivor 2025 hakkındaki sorulara, "Şu an için şampiyonluk tahmini yapmak çok erken. Ancak yarışmaya katılanlar gerçekten çok iyi hazırlanmış gibi görünüyor" cevabını vererek merak uyandırdı.

