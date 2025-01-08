Barış Alper Yılmaz’ın sevgilisi ortaya çıktı

Galatasaray ve milli takımın yıldız futbolcuları arasında yer alan Barış Alper Yılmaz, önceki gün takım arkadaşı Metehan Baltacı ile bir mekan çıkışı 3 kız arkadaşıyla görüntülenmişti. Yılmaz'ın arkadaşları kameraların çekim yapmaması için büyük çaba sarf etmişti. Yılmaz'ın 3 kızla mekan çıkışı görüntülenmesi akıllara "sevgilisi mi var?" sorularını getirdi. Yılmaz'ın magazin dünyasında bomba gibi düşen haberi, kısa sürede hayranları tarafından eleştirildi. Yakışıklı futbolcunun sevgilisinin ise Simge Esin olduğu ortaya çıktı. Instagram'da 38 bin takipçisi bulunan Simge Esin'in modellik yaptığı belirtildi.

MODELLİK YAPIYOR!

Birbirinden güzel pozlar paylaşan Simge'nin adı sosyal medyada da merak konusu oldu. Bahçeşehir Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünden 2021'yılında mezun olan Simge Esin, 3 aylık stajyerliğini Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8'de yaptı. The Kingdom İstanbul'da 1 yıl 1 ay marka müdürü olarak çalışan Simge'nin daha sonra modelliğe geçtiği öğrenildi.

ÇAPKIN YİNE İŞ BAŞINDA

Yeşil sahalardaki başarısını aşk hayatına da yansıtan Barış Alper Yılmaz, yeni sevgilisi Simge Esin ile birbirine çok yakıştırıldı.