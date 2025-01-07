Sancaktutan ve Aka geçtiğimiz hafta sosyal medyada birbirini takip etmeyi bıraktı. Kısa süre ayrılık yaşayan çift barışınca birbirlerini yeniden takibe aldı. Ayrılığın sebebi olarak da Kubilay Aka 'nın rol arkadaşı Gözde Gürkan ile yakınlaştığı da öne sürüldü. Ancak Kubilay Aka bu konuda yaptığı açıklamayla tepki çekti.

Kubilay Aka'dan Gözde Gürkan'a olay sözler: Gereksiz insan (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

"GEREKSİZ" ÇIKIŞI!

Aka, muhabirlerin, "Rol arkadaşınızla dedikodunuz çıktı" sözünü duyunca "Burada bunları konuşmayı çok sevmiyorum ama ben bir şeyi yalanlamadım. İnsanlara mikrofonu uzatanlar sizlersiniz aslında ben değilim, değişik bilgiler alıyorsunuz. Biz sadece bir çift olarak kavga ettik tartıştık her normal çift gibi. Buzları erittik bir problemimiz yok! Lütfen böyle şeyleri direkt olarak bana sorarsanız daha iyi olur gereksiz insanları üzmeye gerek yok!" dedi.