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Kubilay Aka'dan Gözde Gürkan'a olay sözler: Gereksiz insan

Kubilay Aka’nın Hafsanur Sancaktutan ile ayrıldığı gündeme gelmişti. Ayrılık iddialarının sebebi arasında rol arkadaşı Gözde Gürkan vardı. Aka, konuyla ilgili “Gereksiz insan” benzetmesi yapınca tepki çekti.

Doğan Savaş Doğan Savaş
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :07 Ocak 2025
Kubilay Aka’dan Gözde Gürkan’a olay sözler: Gereksiz insan

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    Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan'ın aşk paylaşımları uzun süre gündem olmuştu. Birlikteliklerini sosyal medyaya da taşıyan oyuncu çift, zaman zaman aşk pozlarını da takipçileriyle paylaşıyordu.

    Kubilay Aka'dan Gözde Gürkan'a olay sözler: Gereksiz insan (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Kubilay Aka'dan Gözde Gürkan'a olay sözler: Gereksiz insan (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    Sancaktutan ve Aka geçtiğimiz hafta sosyal medyada birbirini takip etmeyi bıraktı. Kısa süre ayrılık yaşayan çift barışınca birbirlerini yeniden takibe aldı. Ayrılığın sebebi olarak da Kubilay Aka'nın rol arkadaşı Gözde Gürkan ile yakınlaştığı da öne sürüldü. Ancak Kubilay Aka bu konuda yaptığı açıklamayla tepki çekti.

    Kubilay Aka'dan Gözde Gürkan'a olay sözler: Gereksiz insan (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Kubilay Aka'dan Gözde Gürkan'a olay sözler: Gereksiz insan (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    "GEREKSİZ" ÇIKIŞI!
    Aka, muhabirlerin, "Rol arkadaşınızla dedikodunuz çıktı" sözünü duyunca "Burada bunları konuşmayı çok sevmiyorum ama ben bir şeyi yalanlamadım. İnsanlara mikrofonu uzatanlar sizlersiniz aslında ben değilim, değişik bilgiler alıyorsunuz. Biz sadece bir çift olarak kavga ettik tartıştık her normal çift gibi. Buzları erittik bir problemimiz yok! Lütfen böyle şeyleri direkt olarak bana sorarsanız daha iyi olur gereksiz insanları üzmeye gerek yok!" dedi.

    Kubilay Aka'dan Gözde Gürkan'a olay sözler: Gereksiz insan (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Kubilay Aka'dan Gözde Gürkan'a olay sözler: Gereksiz insan (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    Muhabir ise 'gereksiz insan' ifadesine dikkat çekince Aka "Kimseye bir şey nitelendirmiyorum gereksiz bir şekilde kimseye mikrofon uzatmayalım" dedi.

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