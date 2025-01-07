Bu yıl 82'nici kez dağıtılan Altın Küre Ödülleri'nde kazananlar belli oldu. Oscar'ın habercisi olarak adlandırılan ödüllerde kazananlar ve eli boş dönenler kadar törenin kırmızı halısındaki şıklık yarışı da konuşuldu.2025'in ilk büyük ödül töreni olan Altın Küre her yıl olduğu gibi bu yıl da Beverly Hilton'un balo salonunda yapıldı.

GÖZ KAMAŞTIRDILAR!

Sinema ve dizi dünyasının en iyilerinin ödüllendirildiği törene adeta yıldız yağarken, Hollywood'un yıldız isimleri de kıyafetleriyle göz kamaştırdı. Gecenin yıldızlarından bazıları yeni imajlarını ilk kez bu önemli gecede sergilerken eski kostümleriyle katılanlar ve şıklıkta kadın meslektaşlarından geri kalmayan erkek oyuncular da dikkat çekti.

- Kırmızı halıların kraliçesi Nicole Kidman tek omuzlu, derin sırt dekolteli Balenciaga elbisesiyle nefes kesti.

- Kazandığı ödülle gecenin yıldızı olan Demi Moore, Armani Privé tasarımı bir elbise giydi.

- Angelina Jolie törene kızı Zahara ile katıldı... Anne - kız Alexander McQueen tasarımı elbiseler giydi.

- Gecenin diğer sürprizini de genç yıldız Zendaya yaptı... Küt kestirdiği saçları ve Louis Vuitton elbisesiyle göz kamaştıran Zendaya'nın parmağındaki pırlanta yüzük ise Tom Holland'la nişanlandıkları söylentilerini alevlendirdi.

- Miley Cyrus "Celine" tasarımı derin dekolteli elbisesi ile yine dikkatleri üzerine çekti.