Suyunu Ç’ıcardi’ler | Wanda Nara L-Gante’den ayrılıp Icardi’ye adım attı

Wanda Nara ayrıldığı rapçi sevgilisi L-Gante ile olan fotoğrafları hesabından kaldırdı. Skandallar kraliçesi Nara'nın bu hareketi, ünlü çiftin yeniden barıştığı yönünde yorumlandı. Nara, son olarak Icardi'nin yanındaki kızlarıyla görüntülü konuştuğu anları paylaştı.

Wanda Nara. (Instagram)

L-GANTE'DEN AYRILDIM

Wanda Nara, sevgilisi L-Gante ile ilişkilerinin sona erdiğini açıkladı. Nara, "Bugün ayrıldık. Aileme ve işlerime odaklanmam ve sahip çıkmam gerekiyor. Çocuklarımın bana ihtiyacı var ve mahkeme süreci devam ediyor" ifadesini kullandı.