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Suyunu Ç'ıcardi'ler | Wanda Nara L-Gante'den ayrılıp Icardi'ye adım attı

Mauro Icardi ile boşanma sürecinde olan Wanda Nara’dan dikkat çeken bir hamle geldi. Ünlü model Icardi'yi yeniden takip etti ve beraber fotoğraflarını sosyal medya hesabına tekrar yükledi. Akıllara ise,‘’Barıştılar mı?’’ sorusu geldi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :06 Ocak 2025
Suyunu Ç’ıcardi’ler | Wanda Nara L-Gante’den ayrılıp Icardi’ye adım attı

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    Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi ile eşi Wanda Nara, geçtiğimiz aylarda yeniden boşanma kararı almıştı.

    Wanda Nara ve Icardi'nin ailesi. (INSTAGRAM)Wanda Nara ve Icardi'nin ailesi. (INSTAGRAM)

    Icardi'den ayrılarak L-Gante ile bir ilişkiye başlayan Wanda Nara, şiddet gördüğü gerekçesiyle mahkemeye başvurmuş, Icardi de asıl şiddet görenin kendisi olduğunu söylemişti. İkili arasında boşanma davası sürecine girilmişken Wanda Nara'dan sürpriz bir hamle geldi.

    Wanda Nara ve Mauro Icardi (Instagram)Wanda Nara ve Mauro Icardi (Instagram)

    Wanda Nara, ayrılık sürecinde profilinden kaldırdığı Icardi ile olan fotoğraflarını yeniden profiline koydu. Wanda Nara ayrıca Icardi'yi Instagram'da yeniden takip etti. Ancak İcardi bu takibe karşılık vermedi.

    Wanda Nara ve L-Gante. (Instagram)Wanda Nara ve L-Gante. (Instagram)

    Wanda Nara ayrıldığı rapçi sevgilisi L-Gante ile olan fotoğrafları hesabından kaldırdı. Skandallar kraliçesi Nara'nın bu hareketi, ünlü çiftin yeniden barıştığı yönünde yorumlandı. Nara, son olarak Icardi'nin yanındaki kızlarıyla görüntülü konuştuğu anları paylaştı.

    Wanda Nara. (Instagram)Wanda Nara. (Instagram)

    L-GANTE'DEN AYRILDIM
    Wanda Nara, sevgilisi L-Gante ile ilişkilerinin sona erdiğini açıkladı. Nara, "Bugün ayrıldık. Aileme ve işlerime odaklanmam ve sahip çıkmam gerekiyor. Çocuklarımın bana ihtiyacı var ve mahkeme süreci devam ediyor" ifadesini kullandı.

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