Şarkı "Hadise"si | Sinan Akçıl'dan eski sevgilisine olay gönderme: "Berfu daha güzel okumuş"

Sinan Akçıl. (Instagram)

ENTEL DANTEL TAKIMI

Alışveriş merkezinde objektiflere yansıyan Akçıl, Ferdi Tayfur'un vefatıyla ilgili de konuştu. Çok üzgün olduğunu belirtti. Tayfur'un ölümü sonrası sanatı ve müziği için yapılan eleştirilere cevap veren Akçıl şöyle devam etti: "Ferdi Tayfur'u kaybettiğimizden dolayı Çok üzgünüm. O sözleri söyleyenler, Türk halkını tanımayan insanlar. Bunlar kompleks hep, entel dantel takımı. Arabeski reddederse zaten sonuçta onlar yok olmaya mahkumdur."