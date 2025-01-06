Şarkı "Hadise"si | Sinan Akçıl'dan eski sevgilisine olay gönderme: "Berfu daha güzel okumuş"

Hadise, geçtiğimiz günlerde bir televiyon programına katıldı.
Hadise, geçtiğimiz günlerde bir televiyon programına katıldı.
Uzun süre aşk yaşadığı eski sevgilisi Sinan Akçıl hakkında konuştu. "Telefonunda bir video gördüm ve ayrıldım" dedi. Bu sözler üzerine Sinan Akçıl'dan yanıt geldi. "Benim de bir karakutum var. Geçmişi açtırmasınlar" diyerek Hadise'ye adeta mesaj gönderdi. İşte ikili arasındaki gerilime bir yenisi daha eklendi.
HADİSE ARTIK UMRUMDA DEĞİL
Şarkıcı, ayrıca yıllar önce Hadise için yazdığı 'Evlenmeliyiz' şarkısını Berfu Yenenler'in seslendirmesini değerlendirdi. "Hadise'ye verdiğime pişman değilim ama Berfu bence daha iyi söylemiş" dedi. Akçıl geçtiğimiz günlerde cep telefonunda gördüğü görüntüler nedeniyle kendisinden ayrıldığını açıklayan Hadise hakkında artık fazla konuşmak istemediğini sözlerine ekledi. "Çok sıkıldım, o konu hiç umrumda değil" dedi.
ENTEL DANTEL TAKIMI
Alışveriş merkezinde objektiflere yansıyan Akçıl, Ferdi Tayfur'un vefatıyla ilgili de konuştu. Çok üzgün olduğunu belirtti. Tayfur'un ölümü sonrası sanatı ve müziği için yapılan eleştirilere cevap veren Akçıl şöyle devam etti: "Ferdi Tayfur'u kaybettiğimizden dolayı Çok üzgünüm. O sözleri söyleyenler, Türk halkını tanımayan insanlar. Bunlar kompleks hep, entel dantel takımı. Arabeski reddederse zaten sonuçta onlar yok olmaya mahkumdur."