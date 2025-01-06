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Hatıran yetmedi | Ferdi Tayfur toprağa verilmeden ailesi kavgaya tutuştu

Arabeskin babası Ferdi Tayfur ölümüyle yıktı. Ama daha toprağa verilmeden ailesi kapıştı. Tüm Türkiye şaştı kaldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :06 Ocak 2025
Hatıran yetmedi | Ferdi Tayfur toprağa verilmeden ailesi kavgaya tutuştu

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    Ferdi Tayfur'un naaşı camide musalla taşına bırakıldı. Yüzbinlerce hayranı ona veda etmek için cami avlusuna aktı. Ailesi ise son görevlerini yapmak yerine tartıştı. Sanatçının yeğeni Şirin Gözalıcı, babasıyla davalık olan Tuğçe Tayfur'a kızdı. "Dayım onun yüzünden öldü" diye bağırdı. Tuğçe'nin annesi Necla Nazır kızgındı: Bunların içi çürümüş.

    BİZİM İLİŞKİMİZ 20 YIL ÖNCE BİTTİ
    Ferdi Tayfur'un cenaze töreni sırasında Necla Nazır, Tuğçe Tayfur ve sanatçının yeğeni ve menajeri Şirin Gözalıcı arasında tartışma çıkmış ve taraflar birbirlerine ağır hakarette bulunmuştu. Yaşanan tartışma sonrası cenaze törenini terk etmek zorunda kalan Necla Nazır, önemli açıklamalarda bulundu. Nazır, "Ben Ferdi Tayfur sevenlerine şunu söylemek istiyorum. Oradan birisi bağırdı. 'Hastaneye niye gelmediniz?' diye, Niye gelmediğimiz çok açık olarak göründü. Ben artık içi çürümüş insanlarla nasıl uğraşayım. Cenazede bunu yapanlar, hastanede de yapacaktı

    DÜŞMAN DEĞİLLERDİ
    Nazır sitemlerine şöyle devam etti: İnsanlar yaşadığımız şeylerin iç yüzünü bilmiyorlar. Kızım sanki, babasıyla birbirine düşmanmış gibi lanse ettiler. Ama böyle bir şey yok. Etten duvar ördüler, Ferdi Bey'in cenazesine yaklaştırmadılar. Herkeste gördü. Bizim Ferdi Bey ile ilişkimiz 20 yıl önce bitti. O kendine yeni bir aile kurdu.

    JET YANIT GELDİ
    Cenazede yaşanan kavga sonrası Şirin Gözalıcı'dan bir paylaşım geldi. Şirin Gözalıcı bir sayfayı alıntıladı ve metinde şu ifadelere yer verdi: Necla Nazır sen artık Ferdi Tayfur hayranlarına hiçbir şey diyemezsin. O sayfa artık kapandı. Sen Ferdi Baba yaşarken çekip sosyal medyaya sunduğun video ile o defteri kapattın.

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