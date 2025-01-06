"Efsane" ilişki | Hande Yener 5 yıllık sevgilisinin annesiyle tanıştığını açıkladı

Hande Yener, Hülya Avşar'ın sunduğu "Bir Hülya Avşar Sohbeti" programına konuk oldu. Şarkıcı, Hülya Avşar'ın "Sevgilin var mı?" sorusuna, "5 yıldır var. Adı Misha, benim müziklerimi yapıyor. Kendisi prodüktör. Biz çok iyi arkadaşız" diye yanıt verdi. Ardından şunları söyledi: İlk kez bir ilişkimde 5 yılı geçtim. Normalde 3 veya 4'üncü yıllarda bir sallantı oluyordu. Misha, hem müzik yapıyor, hem de çok kaliteli bir ruhu var. Çok sakin, beni üzmeyecek bir tip. Ona 'Ben senin annenle tanışayım, seni kesin annen böyle yapmış' dedim. Bir erkeği yetiştiren annesidir. Annesiyle tanıştım. Adı Efsane. Dedim ki; gerçekten efsanesiniz.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN