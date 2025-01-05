Maslak’ta görüntülenen Atiye basın mensuplarının sorularını yanıtladı!

Şarkıcı Atiye, önceki akşam Maslak'ta görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan şarkıcı, "2024'ün son aylarına doğru yeni şarkımız çıktı. Ve hemen sonrasında doğuma gittik. Rumi'yi kucağımıza aldık. 3 tane muhteşem kızımız var. Bu çok büyük bir mutluluk" ifadelerini kullandı.



"Üçüncü çocuğu olduktan sonra villaya taşındı" haberlerine de açıklık getiren sanatçı, "Biz o villaya pandemiden önce taşındık. 5-6 senedir ormanın içinde yaşıyoruz. Sessiz, sakin ve gürültüden uzak yaşamak iyi geliyor. Hayvanları da çok seviyoruz. Geniş bir bahçemiz var. Orada köpeklerimiz yaşıyor" dedi.

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