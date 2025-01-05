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Maslak'ta görüntülenen Atiye basın mensuplarının sorularını yanıtladı!

Şarkıcı Atiye, önceki akşam Maslak'ta objektiflere yansıdı ve gazetecilerin sorularını cevapladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :05 Ocak 2025
Maslak’ta görüntülenen Atiye basın mensuplarının sorularını yanıtladı!

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    Şarkıcı Atiye, önceki akşam Maslak'ta görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan şarkıcı, "2024'ün son aylarına doğru yeni şarkımız çıktı. Ve hemen sonrasında doğuma gittik. Rumi'yi kucağımıza aldık. 3 tane muhteşem kızımız var. Bu çok büyük bir mutluluk" ifadelerini kullandı.

    "Üçüncü çocuğu olduktan sonra villaya taşındı" haberlerine de açıklık getiren sanatçı, "Biz o villaya pandemiden önce taşındık. 5-6 senedir ormanın içinde yaşıyoruz. Sessiz, sakin ve gürültüden uzak yaşamak iyi geliyor. Hayvanları da çok seviyoruz. Geniş bir bahçemiz var. Orada köpeklerimiz yaşıyor" dedi.

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