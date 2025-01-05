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Hande Yener'den bomba aşk itirafı!

Hülya Avşar'ın YouTube programına konuk olan Hande Yener, özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Avşar'ın "Sevgilin var mı?" sorusuna ise açık ve net bir şekilde cevap verdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :05 Ocak 2025
Hande Yener’den bomba aşk itirafı!

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    Hülya Avşar'ın YouTube'daki programına konuk olan Hande Yener, özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Avşar'ın "Sevgilin var mı?" sorusunu net bir şekilde yanıtlayan Yener, şöyle konuştu:

    "5 yıldır sevgilim var, benim müziklerimi yapıyor. Biz çok iyi arkadaşız, o yüzden ilk kez bir ilişkimde 5 yıl süresini geçtim. Çok şanslıyım, beni alıyor, dinliyor. İlk söylediğim şey seni bana Allah yolladı ikinci söylediğim şey aileni tanımak istiyorum. Rol mü yapıyorsun bana dedim ve annesiyle tanıştım"

    Hande Yener, yaklaşık 5 yıldır İranlı Misha Michael Mehdikhan ile aşk yaşıyor.

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