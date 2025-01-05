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Gizli saklı yok! Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu yeni yıla birlikte girdi

Artık aşklarını inkar etmeyen Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu, etrafa mutluluk saçtı. Rahat rahat pozlar veren çift adeta ezber bozdu.

Doğan Savaş Doğan Savaş
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :05 Ocak 2025
Gizli saklı yok! Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu yeni yıla birlikte girdi

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    Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu, geçtiğimiz gece Göcek tatili dönüşü İstanbul Havalimanı'nda objektiflere yansıdı. Tatilin keyfini çıkaran çift, gazetecilerin sorularını ise kısa cevaplarla geçiştirdi. Demir, tatil hakkında "İyiyiz, bomba gibiyiz. Yılbaşı ve tatil çok güzel geçti, hiçbir şey yapmadık." diyerek neşeli bir şekilde yanıt verdi.

    SORULARDAN KAÇTI!
    Afra Saraçoğlu ise yorgun olduğunu belirterek, "Çok yorgunum" diyerek soruları yanıtlamaktan kaçındı. Çift, tatilin ardından İstanbul'a dönüş yaptıktan sonra rahat bir şekilde görüntülenerek dikkat çekti.

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