Anne olmak istiyor! Serkay Tütüncü ile aşk yaşayan Zeynep Bastık’tan evliliğe yeşil ışık

Zeynep Bastık, A Para'da Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla yayınlanan Biz Bize programına konuk oldu. Serkay Tütüncü ile birlikte olan Bastık, "Aile kurmak, zamanı geldiğinde çoluk çocuğa karışmak istiyorum. Bence seven, sevdiğine sevdiğini söylesin. İlişkimiz gayet güzel gidiyor. Çok mutluyuz. İki İzmirli buluştuk, keyfimiz yerinde" dedi.

TERAPİ GÖRDÜM

Son yaşanan depremlerin ardından çok etkilendiğini söyleyen Basıtk, "Deprem fobim var. Korkuyorum, hala diken üstündeyim. Çok uzun süre klostrofobi ile mücadele verdim. Uzun yıllar uçağa, asansöre binemedim. Çok kötü hatıralarım var. Bununla ilgili ciddi terapiler aldım ama iyileştim. Şu an çok azaldı. Çok nadir tetikleniyorum" ifadelerini kullandı.