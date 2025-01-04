Yaş farkı sosyal medyada tepki çeken Burcu Kirman ve Bülent Şakrak çiftinden skeçli yanıt!

Bülent Şakrak ve Burcu Kirman ilişkilerini yılbaşı gecesi ilan etti. Yeni yılı Alaçatı'da karşılayan çiftten Şakrak, sevgilisiyle beraber pozunu yayınlayıp gül emojisiyle, "2025'e biz girdik Allah arttırsın, sofrayı kuran kaldırsın" paylaşımı yaptı.

47 yaşındaki oyuncunun 1999 doğumlu Burcu Kirman'la beraberliğini açıklamasının ardından takipçilerinden özellikle 22 yaş fark konusunda eleştirel yorumlar geldi.



SKEÇLİ YANIT!

Bu yorumlara ikili "Gibi" dizisindeki skeçle yanıt verdi. Skeçte Feyyaz Yiğit'in hayat verdiği Yılmaz, İlkkan'ı canlandıran Kıvanç Kılıç'a "Sen 28 yaşında değil misin, biz seni 28 biliyoruz?" diye soruyor, İlkkan "Ben de kendimi 28 yaşında sanıyordum" diyor. Bunun üzerine Yılmaz "39 yaşında mısın sen?" diye çıkışıyor. İlkkan "Öyleymiş abi" karşılığını verince de "Hiç mi anlamadın, insan bilir ne yaşadığını?" tepkisini gösteriyor.