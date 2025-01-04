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Oyuncu Gülsim Ali yeni yılda aşk istiyor!

Gülsim Ali, geçtiğimiz akşam Kuruçeşme'de görüntülendi. Gazetecilerle sohbet eden güzel oyuncu yeni yıldan beklentilerini dile getirdi.

Doğan Savaş Doğan Savaş
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :04 Ocak 2025
Oyuncu Gülsim Ali yeni yılda aşk istiyor!

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    Gülsim Ali, önceki akşam Kuruçeşme'deydi. Gazetecilerle sohbet eden ve Antalya'da çekimlerde olduğu için İstanbul'u özlediğini dile getiren Ali, "İstanbul'a aşığım. Çalıştığım arkadaşlarımla da çok iyi anlaşıyoruz, kimse buradan ayrılmak istemiyor. Artık bir aile gibi olduk" ifadelerini kullandı.

    KOVA BURCUYUM
    Yeni yılı ailesiyle geçirdiğini söyleyen oyuncu, "Sizin de yeni yılınızı kutluyorum. Kova burcuyum ve bu yıl kendim için aşk, para ve her şeyin en güzelini diliyorum. Hayatın her anını keyifle yaşamak istiyorum" dedi.

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