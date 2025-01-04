Oyuncu Gülsim Ali yeni yılda aşk istiyor!

Gülsim Ali, önceki akşam Kuruçeşme'deydi. Gazetecilerle sohbet eden ve Antalya'da çekimlerde olduğu için İstanbul'u özlediğini dile getiren Ali, "İstanbul'a aşığım. Çalıştığım arkadaşlarımla da çok iyi anlaşıyoruz, kimse buradan ayrılmak istemiyor. Artık bir aile gibi olduk" ifadelerini kullandı.

KOVA BURCUYUM

Yeni yılı ailesiyle geçirdiğini söyleyen oyuncu, "Sizin de yeni yılınızı kutluyorum. Kova burcuyum ve bu yıl kendim için aşk, para ve her şeyin en güzelini diliyorum. Hayatın her anını keyifle yaşamak istiyorum" dedi.