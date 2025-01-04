İkili arasında sular durulmuyor: Çocuklarını göremeyen Wanda Nara’dan eski eşi Icardi’ye zehir zemberek sözler!

İkili arasında sular durulmuyor: Parası biten Wanda Nara'dan eski eşi Icardi'ye zehir zemberek sözler (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

PARA AKIŞINI KESTİ!

Sert açıklamalar yapan Wanda Nara, "5 küçük çocuğun sosyal hizmetlerini durdur. Okul paralarını ödemeyi bırak. Nafaka ödeme... Onları, anneleri olmayan bir kadınla yaşamaya zorla... Kızlarımla konuşmamı yasakla... Bu şiddet midir? Adalet istiyorum" diyerek yaşadıklarını anlattı.