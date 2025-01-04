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İkili arasında sular durulmuyor: Çocuklarını göremeyen Wanda Nara'dan eski eşi Icardi'ye zehir zemberek sözler!

Icardi kendisine ihanet eden Wanda Nara'ya çocuklarını göstermedi. Yardımları kesti. Mauro Icardi’yi suçlayan Nara “Adalet istiyorum” dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :04 Ocak 2025
İkili arasında sular durulmuyor: Çocuklarını göremeyen Wanda Nara’dan eski eşi Icardi’ye zehir zemberek sözler!

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    Wanda Nara, 10 yıllık eşi Mauro Icardi'yi kendisinden 13 yaş küçük L-Gante ile aldatarak evliliğini bitirdi. İkilinin biten evliliği dünya çapında geniş yankı uyandırmaya devam ediyor.

    İkili arasında sular durulmuyor: Parası biten Wanda Nara'dan eski eşi Icardi'ye zehir zemberek sözler (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)İkili arasında sular durulmuyor: Parası biten Wanda Nara'dan eski eşi Icardi'ye zehir zemberek sözler (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    Eşinin kendisini Sivasspor forması giyen Keita Balde ile aldattığını ileri sunan Icardi, mahkemeye yeni belgeler sundu.

    İkili arasında sular durulmuyor: Parası biten Wanda Nara'dan eski eşi Icardi'ye zehir zemberek sözler (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)İkili arasında sular durulmuyor: Parası biten Wanda Nara'dan eski eşi Icardi'ye zehir zemberek sözler (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    İhanet iddialarıyla gündemden düşmeyen Nara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Icardi'nin kendisine çocuklarını göstermediğini ileri sürerek isyan etti.

    İkili arasında sular durulmuyor: Parası biten Wanda Nara'dan eski eşi Icardi'ye zehir zemberek sözler (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)İkili arasında sular durulmuyor: Parası biten Wanda Nara'dan eski eşi Icardi'ye zehir zemberek sözler (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    PARA AKIŞINI KESTİ!
    Sert açıklamalar yapan Wanda Nara, "5 küçük çocuğun sosyal hizmetlerini durdur. Okul paralarını ödemeyi bırak. Nafaka ödeme... Onları, anneleri olmayan bir kadınla yaşamaya zorla... Kızlarımla konuşmamı yasakla... Bu şiddet midir? Adalet istiyorum" diyerek yaşadıklarını anlattı.

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