Dua Lipa ile Şükrü Özyıldız’ın benzerlikleri sosyal medyayı çalkaladı! Yakışıklı oyuncudan güldüren açıklama

Şükrü Özyıldız, önceki gün sevgilisi Sibil Çetinkaya ve arkadaşları ile birlikte yılbaşı için gittikleri Yunanistan tatili dönüşünde görüntülendi.
Şükrü Özyıldız, önceki gün sevgilisi Sibil Çetinkaya ve arkadaşları ile birlikte yılbaşı için gittikleri Yunanistan tatili dönüşünde görüntülendi.
Özyıldız, "Yılbaşı tatili yaptık güzeldi arkadaşlarımızla birlikte gitmiştik şimdi geri döndük işler güçler devam" dedi.
DUA LİPA BENZETMESİ!
Son dönemde sık sık Dua Lipa'ya benzetilmesi ile gündem olan Özyıldız, geçtiğimiz haftalarda Dua Lipa'nın yapay zeka ile erkeğe dönüştürülmesi üzerine, "Şükrü'ye benzemiş" yorumları almıştı.
Oyuncu, bu konu hakkında ise, "Dua Lipa'nın erkek olmayan hali de bana benziyor zaten erkek olan hali %100 benim gibi olmuştur" diyerek güldü.