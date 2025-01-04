Dua Lipa ile Şükrü Özyıldız'ın benzerlikleri sosyal medyayı çalkaladı! Yakışıklı oyuncudan güldüren açıklama (Takvim Gazetesi)

Oyuncu, bu konu hakkında ise, "Dua Lipa'nın erkek olmayan hali de bana benziyor zaten erkek olan hali %100 benim gibi olmuştur" diyerek güldü.