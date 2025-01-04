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Dua Lipa ile Şükrü Özyıldız'ın benzerlikleri sosyal medyayı çalkaladı! Yakışıklı oyuncudan güldüren açıklama

Yakışıklı oyuncu Şükrü Özyıldız, Yunanistan dönüşü valizlerle objektiflere yansıdı. Son dönemde sık sık Dua Lipa'ya benzetilmesi ile gündem olan Özyıldız, konu hakkında konuştu.

Doğan Savaş Doğan Savaş
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :04 Ocak 2025
Dua Lipa ile Şükrü Özyıldız’ın benzerlikleri sosyal medyayı çalkaladı! Yakışıklı oyuncudan güldüren açıklama

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    Şükrü Özyıldız, önceki gün sevgilisi Sibil Çetinkaya ve arkadaşları ile birlikte yılbaşı için gittikleri Yunanistan tatili dönüşünde görüntülendi.

    Dua Lipa ile Şükrü Özyıldız'ın benzerlikleri sosyal medyayı çalkaladı! Yakışıklı oyuncudan güldüren açıklama (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Dua Lipa ile Şükrü Özyıldız'ın benzerlikleri sosyal medyayı çalkaladı! Yakışıklı oyuncudan güldüren açıklama (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    Özyıldız, "Yılbaşı tatili yaptık güzeldi arkadaşlarımızla birlikte gitmiştik şimdi geri döndük işler güçler devam" dedi.

    Dua Lipa ile Şükrü Özyıldız'ın benzerlikleri sosyal medyayı çalkaladı! Yakışıklı oyuncudan güldüren açıklama (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Dua Lipa ile Şükrü Özyıldız'ın benzerlikleri sosyal medyayı çalkaladı! Yakışıklı oyuncudan güldüren açıklama (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    DUA LİPA BENZETMESİ!
    Son dönemde sık sık Dua Lipa'ya benzetilmesi ile gündem olan Özyıldız, geçtiğimiz haftalarda Dua Lipa'nın yapay zeka ile erkeğe dönüştürülmesi üzerine, "Şükrü'ye benzemiş" yorumları almıştı.

    Dua Lipa ile Şükrü Özyıldız'ın benzerlikleri sosyal medyayı çalkaladı! Yakışıklı oyuncudan güldüren açıklama (Takvim Gazetesi)Dua Lipa ile Şükrü Özyıldız'ın benzerlikleri sosyal medyayı çalkaladı! Yakışıklı oyuncudan güldüren açıklama (Takvim Gazetesi)

    Oyuncu, bu konu hakkında ise, "Dua Lipa'nın erkek olmayan hali de bana benziyor zaten erkek olan hali %100 benim gibi olmuştur" diyerek güldü.

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