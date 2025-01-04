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8 yılı devirdiler! Caner Erkin'den eşi Şükran Ovalı'ya romantik paylaşım

2017'de nikah masasına oturan ünlü çift 8 yılı devirdi. Caner Erkin'in eşi Şükran Ovalı’ya romantik evlilik yıl dönümü mesajı gündem oldu. Erkin, "Daha da aşık oluyorum kadınım" dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :04 Ocak 2025
8 yılı devirdiler! Caner Erkin’den eşi Şükran Ovalı’ya romantik paylaşım

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    Asena Atalay ile evliliği olaylı bir şekilde biten ve o dönem çok sıkıntılı günler geçiren Caner Erkin, mutluluğu yıllar önce oyuncu Şükran Ovalı'da bulmuştu.

    2017 yılında nikah masasına oturan ve 2018'de kızları Mirhan Ela'yı kucaklarına alan Şükran Ovalı ve futbolcu Caner Erkin, mutlu evlilikleriyle magazininin dikkat çeken ünlü isimlerdendi. Evliliklerinin 8'inci yılını romantik bir paylaşım ile kutlayan ünlü çift yine gündem oldu.

    "DÜNYAMSIN"
    Eyüpspor'da forma giyen Caner Erkin, eşiyle birlikte çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşarak aşk dolu bir not yazdı. Erkin, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

    "Sana her geçen gün daha çok aşık oluyorum, kadınım. İyi ki bana 'evet' dedin, dünyanın en güzel kadınısın. Beraber yaşlanalım, yüzümüzdeki gülümseme hiç solmasın. Seni çok ama çok seviyorum; her şeyimsin, dünyamsın."

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