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Sular durulmuyor! Sinan Akçıl olaylı aşkı Hadise için "Gençlik hatası" dedi

Sinan Akçıl, Hadise’nin “Bir video izledim ve onunla ilişkimi bitirdim” sözlerine yanıt verdi: Birçok Hadise yaşandı. Ben de bir karakutuyum. Geçmişi deşersem sıkıntı olur.

Doğan Savaş Doğan Savaş
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :03 Ocak 2025
Sular durulmuyor! Sinan Akçıl olaylı aşkı Hadise için Gençlik hatası dedi

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    Popçu Hadise geçtiğimiz ay eski sevgilisi Sinan Akçıl hakkında ilginç açıklamalar yaptı. Şunları söyledi: "Bana 'Telefonumu şarj eder misin?' dedi.

    Bilgisayara bağlayınca 'Her şeyi senkronize etmek ister misin?' yazısı çıktı ben de 'Evet'e bastım. Kendisini çekmiş aynada aşırı fazla ayna pozları. Hiç yakışmıyor. Ondan sonra bir video izledim. İyi ki de izledim." iddiaların muhatabı olan Sinan Akçıl'dan ise yanıt gecikmedi.

    A Para ekranlarında Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla izleyicilerle buluşan Biz Bize Yılbaşı Özel programına katılan Akçıl şu bomba acıkmaları yaptı:

    Anlatanlar olur olmaz, ben de bir kara kutuyum. Geçmişi çok deşmiyorum, deşsem sıkıntı olur. İlişkilerimin arkasından konuşmadım, hep iyi bahsediyorum. Benimle küs olmaları beni sevdiklerini bilmemi, benim de onları sevmiş olmamı değiştirmiyor. Sonuçta ben kimseye kötülük yapmadım, gençlik hataları diyorum bunlara.

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