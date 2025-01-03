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Mustafa Sandal anne ve babasını anlatırken duygusal anlar yaşadı!

Türk pop müziğinin efsane isimlerinden Mustafa Sandal, yeni yılı Kıbrıs'ta sahnede karşıladı. Konser öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sandal, yılbaşı dileklerini de paylaştı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :03 Ocak 2025
Mustafa Sandal anne ve babasını anlatırken duygusal anlar yaşadı!

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    Türk pop müziğinin efsane isimlerinden Mustafa Sandal, Kıbrıs'ta sahne aldı. Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yeni yıla özel dileklerini paylaşan Sandal, Kıbrıs'a iki oğlu ile geldiğini anlattı.

    "Çocuklarımla birlikte olmak bana güç veriyor. Yeni yılda hepimiz için sağlık ve mutluluk diliyorum" ifadesini kullandı.

    Ünlü sanatçı, anne ve babasını anlatırken de duygusal anlar yaşadı:

    Hayat zor; bazı gerçeklerle yüzleşmemiz gerekiyor. Annem, babam ve halamı düşünüyorum, onları özlüyorum.

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