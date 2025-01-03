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Hakan Sabancı ile doludizgin aşk yaşayan Hande Erçel yılbaşında 12 üzüm akımına kapıldı! Sosyal medyada gündem oldu

Güzel oyuncu Hande Erçel, yılbaşı gecesi masanın altına girip 12 üzüm yeme ritüelini yaptı. "Bol dilekli yeni yıl" notuyla paylaştı. Sosyal medyayı salladı. Takipçiler, "Türkiye’nin en zengin genciyle birliktesin. Şöhretin zirvesindesin. Daha neyi dilersin." diyerek gönderme yapıldı.

AYDIN HAMZA AYDIN HAMZA
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :03 Ocak 2025
Hakan Sabancı ile doludizgin aşk yaşayan Hande Erçel yılbaşında 12 üzüm akımına kapıldı! Sosyal medyada gündem oldu

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    Ünlü oyuncu Hande Erçel, yeni yılı sevgilisi Hakan Sabancı ile İstanbul'da karşıladı. Kendi evinde yılbaşı sofrası hazırladı. Masada sevgilisi Hakan Sabancı ve dostlarını ağırladı.

    Hakan Sabancı ile doludizgin aşk yaşayan Hande Erçel yılbaşında 12 üzüm akımına kapıldı! Sosyal medyada gündem oldu (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Hakan Sabancı ile doludizgin aşk yaşayan Hande Erçel yılbaşında 12 üzüm akımına kapıldı! Sosyal medyada gündem oldu (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    Gecenin ilerleyen saatlerinde ise masanın altına girip 12 üzüm yeme ritüelini yaptı.

    Hakan Sabancı ile doludizgin aşk yaşayan Hande Erçel yılbaşında 12 üzüm akımına kapıldı! Sosyal medyada gündem oldu (Takvim.com.tr)Hakan Sabancı ile doludizgin aşk yaşayan Hande Erçel yılbaşında 12 üzüm akımına kapıldı! Sosyal medyada gündem oldu (Takvim.com.tr)

    Ünlü oyuncu videoda İspanya kökenli bir gelenek olan "12 üzüm yeme ritüelini" gerçekleştirdiği anları; "Bol kahkahalı, 12 üzümlü bol dilekli yeni yıl" notuyla takipçileriyle paylaştı.

    Hakan Sabancı ile doludizgin aşk yaşayan Hande Erçel yılbaşında 12 üzüm akımına kapıldı! Sosyal medyada gündem oldu (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Hakan Sabancı ile doludizgin aşk yaşayan Hande Erçel yılbaşında 12 üzüm akımına kapıldı! Sosyal medyada gündem oldu (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    Fotoğrafı görenler ise Erçel'e mesaj yağdırdı. "Evreni meşgul etmeyelim. Sırada biz varız" deyip şu ironik göndermeleri yaptı:

    - Para, şöhret ve aşk... Hepsi var. Hayattan ne dileyebilirsin daha!
    - Evlilik teklifi almayı dilemiştir herhalde.
    - Oyunculuk yeteneği istemiş olabilir.
    - Hande Erçel'e bile üzüm yediren hayat bize neler yaptırmaz.
    - Daha ne istiyorsun bacım!
    - Sabancı Ailesi'ne gelin olmak istiyor galiba.

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