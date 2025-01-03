Hakan Sabancı ile doludizgin aşk yaşayan Hande Erçel yılbaşında 12 üzüm akımına kapıldı! Sosyal medyada gündem oldu (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Fotoğrafı görenler ise Erçel'e mesaj yağdırdı. "Evreni meşgul etmeyelim. Sırada biz varız" deyip şu ironik göndermeleri yaptı:



- Para, şöhret ve aşk... Hepsi var. Hayattan ne dileyebilirsin daha!

- Evlilik teklifi almayı dilemiştir herhalde.

- Oyunculuk yeteneği istemiş olabilir.

- Hande Erçel'e bile üzüm yediren hayat bize neler yaptırmaz.

- Daha ne istiyorsun bacım!

- Sabancı Ailesi'ne gelin olmak istiyor galiba.