Oyuncu Hafsanur Sancaktutan , bir süre önce Kubilay Aka ile aşka başladı. El ele pozlar verip etrafa mutluluk saçtı. Ancak ikilinin reklam aşkı yaşadığı vurgulandı.

Büyük aşk mazide kaldı: Hafsanur Sancaktutan'dan çok konuşulacak Kubilay Aka hamlesi (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Ancak romantik pozlar veren ve son olarak Brezilya'ya giden sevgililer, yollarını ayırdı. Kubilay'ın Instagram sayfasını görenler ise buna inanmadı. Çünkü ünlü oyuncu Hafsanur ile olan fotoğrafını silmemişti.