Büyük aşk mazide kaldı: Hafsanur Sancaktutan’dan çok konuşulacak Kubilay Aka hamlesi!

Oyuncu Hafsanur Sancaktutan, bir süre önce Kubilay Aka ile aşka başladı. El ele pozlar verip etrafa mutluluk saçtı. Ancak ikilinin reklam aşkı yaşadığı vurgulandı.
Oyuncu Hafsanur Sancaktutan, bir süre önce Kubilay Aka ile aşka başladı. El ele pozlar verip etrafa mutluluk saçtı. Ancak ikilinin reklam aşkı yaşadığı vurgulandı.
Çünkü Hafsanur ve Kubilay aynı menajerlik şirketinin oyuncusuydu. Reklam aşkı iddiaları arasında ilişkilerini sürdüren çift birlikte tatile çıktı. Kubilay, Hafsanur'a sınır ötesi ülkelerden çiçek yolladı.
Ancak romantik pozlar veren ve son olarak Brezilya'ya giden sevgililer, yollarını ayırdı. Kubilay'ın Instagram sayfasını görenler ise buna inanmadı. Çünkü ünlü oyuncu Hafsanur ile olan fotoğrafını silmemişti.
Hafsanur ise sosyal medyasında Kubilay'la tek bir fotoğraf bırakmadı. Fakat Instagram'da hala onu takip ediyordu. Bu durum kafaları karıştırırken ikilinin birlikte gittikleri Brezilya tatilinde tartıştıkları ve ayrılık kararı aldıkları vurgulandı.
HALA TAKİP EDİYOR!
Hafsanur daha önce "Piyasada aşık olunacak adam yok" dedi. Kubilay'la aşk yaşayınca fikrini değiştirdi. İlişkisi sona erince Aka'yla fotoğraflarını sildi. Ancak sosyal medyada takip etmeye devam etti.