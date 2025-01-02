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Aralarında 22 yaş var! Bülent Şakrak ve Burcu Kirman ile yeni bir aşka yelken açtı

Geçtiğimiz aylarda Esra Akpınar ile ilişkisini bitiren oyuncu Bülent Şakrak, yeni bir aşka yelken açtı. Burcu Kirman’la birlikteliğini açıklayan Şakrak’ın yeni sevgilisiyle arasındaki yaş farkının 22 olduğu öğrenildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :02 Ocak 2025
Aralarında 22 yaş var! Bülent Şakrak ve Burcu Kirman ile yeni bir aşka yelken açtı

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    Meslektaşı Ceyda Düvenci ile 2015-2023 yılları arasında evli kana Bülent Şakrak, şimdilerde aşk hayatıyla gündemden düşmüyor. Düvenci ile evliliğinden "Ali" isminde bir oğlu olan Şakrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Ünlü oyuncu, Esra Akpınar'dan sonra gönlünü yine bir oyuncuya kaptırdı.

    22 YAŞ FARK...
    Şakrak, yeni yıla girerken yaptığı paylaşıma "2025'e biz girdik Allah arttırsın, sofrayı kuran kaldırsın" notunu düştü. Ünlü oyuncu bu paylaşımla Burcu Kirman ile aşk yaşadığını resmen duyurmuş oldu. Öte yandan çift, aralarındaki yaş farkıyla da dikkat çekti. 47 yaşındaki oyuncunun yeni aşkı meğer 25 yaşındaymış.

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