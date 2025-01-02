Aleyna Tilki’den çok konuşulacak evlilik itirafı: Bu kelime ürkütüyor

Aleyna Tilki, yeni yılı Maslak'ta bulunan bir mekanda sahne alarak karşıladı. Performansıyla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatan genç yıldız, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Aleyna Tilki, yeni yılı Maslak'ta bulunan bir mekanda sahne alarak karşıladı. Performansıyla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatan genç yıldız, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
2025'te yeni bir aşk olup olmayacağı sorusuna Tilki, "Ben Allah'a ve doğaya olan aşkımla yaşayan bir insanım. Yeni bir aşk yok, evliliğe karşı değilim ama korkum var. Bu kelime beni ürkütüyor onu aşmam lazım" diyerek duygusal dünyasına dair samimi bir açıklamada bulundu.
DOĞRU SÖYLEMİŞ!
İrem Derici'nin Emrah Karaduman'la ilgili açıklamalarına da değinen Tilki, "Emrah'la beni cezbeden bir şarkı olursa tekrar çalışırım. Konuşmuyoruz ama yaptığımız işten dolayı sevgi ve saygı oluyor" dedi.
Derici'nin "Aleyna pusetteyken biz Emrah Karaduman'la şarkı yapıyorduk" açıklaması da Tilki'ye soruldu. Genç şarkıcı bu sözlere gülerek "Ben o zamanlar 13-14 yaşındaydım doğruyu söylemiş" diyerek esprili bir yanıt verdi.