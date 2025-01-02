Aleyna Tilki’den çok konuşulacak evlilik itirafı: Bu kelime ürkütüyor

Güzel popçu, evliliğe sıcak baksa da korkularını yenemiyor (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

2025'te yeni bir aşk olup olmayacağı sorusuna Tilki, "Ben Allah'a ve doğaya olan aşkımla yaşayan bir insanım. Yeni bir aşk yok, evliliğe karşı değilim ama korkum var. Bu kelime beni ürkütüyor onu aşmam lazım" diyerek duygusal dünyasına dair samimi bir açıklamada bulundu.