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Aleyna Tilki'den çok konuşulacak evlilik itirafı: Bu kelime ürkütüyor

Aşk hayatında aradığı mutluluğu bulamayan Aleyna Tilki, evliliğe karşı olmadığını ama korkularının olduğunu söyledi. Tilki, “Evlilik kelimesi beni ürkütüyor” dedi.

Doğan Savaş Doğan Savaş
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :02 Ocak 2025
Aleyna Tilki’den çok konuşulacak evlilik itirafı: Bu kelime ürkütüyor

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    Aleyna Tilki, yeni yılı Maslak'ta bulunan bir mekanda sahne alarak karşıladı. Performansıyla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatan genç yıldız, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

    Güzel popçu, evliliğe sıcak baksa da korkularını yenemiyor (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Güzel popçu, evliliğe sıcak baksa da korkularını yenemiyor (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    2025'te yeni bir aşk olup olmayacağı sorusuna Tilki, "Ben Allah'a ve doğaya olan aşkımla yaşayan bir insanım. Yeni bir aşk yok, evliliğe karşı değilim ama korkum var. Bu kelime beni ürkütüyor onu aşmam lazım" diyerek duygusal dünyasına dair samimi bir açıklamada bulundu.

    25 yaşındaki Aleyna Tilki, Derici ile polemiğe girmedi (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)25 yaşındaki Aleyna Tilki, Derici ile polemiğe girmedi (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    DOĞRU SÖYLEMİŞ!
    İrem Derici'nin Emrah Karaduman'la ilgili açıklamalarına da değinen Tilki, "Emrah'la beni cezbeden bir şarkı olursa tekrar çalışırım. Konuşmuyoruz ama yaptığımız işten dolayı sevgi ve saygı oluyor" dedi.

    Aleyna Tilki (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Aleyna Tilki (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    Derici'nin "Aleyna pusetteyken biz Emrah Karaduman'la şarkı yapıyorduk" açıklaması da Tilki'ye soruldu. Genç şarkıcı bu sözlere gülerek "Ben o zamanlar 13-14 yaşındaydım doğruyu söylemiş" diyerek esprili bir yanıt verdi.

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