Serdar Ortaç Beykoz'da "Ev"leniyor!

Acısıyla Tatlısıyla bir yılı daha geride bırakıyoruz. Konumuz magazin olduğu için bizler için hareketli bir yıl oldu diyebilirim. Akıllarda kalacak onlarca haber, onlarca konu 2025'e girerken hala hafızalardaki yerini koruyor. Tabii bunları yazarken veya okurken yaptığımız hatalardan da ders çıkartmak gerekiyor. Bazılarımız için biten yılın bize ne kattığı çok önemli, ya da bizden ne götürdüklerinin hesabını katmalıyız. Ama hiçbir zaman umudumuzu kaybetmeden ilerlemeliyiz. Ben 2025'in de çok magazin dolu bir yıl olacağını düşünüyorum. Ve 2025'e yeni umutlarla başlayalım derim. Hepimiz için güzel bir yıl olsun.

BEYKOZ'DA "EV"LENİYOR!

Son dönemde yasa dışı bahis skandalı ile gündeme gelen Serdar Ortaç, geçtiğimiz ay göz altına alınmış ve sonra ev hapsi ile cezalandırılmıştı. Mahkemesi devam eden Serdar Ortaç'ın bir duruşma sonrası ev hapsi de kaldırılmış ve özgürlüğüne kavuşmuştu. Daha sonra kameralar karşısında tekrar tövbe eden Serdar Ortaç, bir daha kumar ile ilgili bir şey duymak istemediğini söylemişti. Tabii bu olaylar yaşanırken daha önceki köşe yazımda Sarıyer'deki evini satıp Anadolu Yakası'nda bir eve taşınmak istediğini belirtmiştim. Fakat yazım sonrası bu olayı sosyal medya hesabından yalanlamıştı.