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Evlilik "Pitt"iyor! Angelina Jolie ve Brad Pitt resmen boşanıyor

Angelina Jolie ve Brad Pitt, 8 yıl sonra anlaşmaya vardı. Hollywood’un ünlü çifti resmen boşanıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :01 Ocak 2025
Evlilik Pittiyor! Angelina Jolie ve Brad Pitt resmen boşanıyor

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    Angelina Jolie ve Brad Pitt 2016 yılında ayrılma kararı aldı. İki yıllık evliliklerini bitirmek için çabalayan çift, bir türlü boşanamadı. 8 yılın ardından ünlü çiftin boşanma anlaşmasına vardığı ve boşanmalarının önünde artık bir engel olmadığı açıklandı. 49 yaşındaki Jolie'nin avukatı çiftin anlaşmaya varmasıyla ilgili şu açıklamayı yaptı: Angelina, Pitt'e boşanma davası açtı. Jolie ve çocuklar, Pitt ile paylaştıkları mal varlıklarından feragat etti. Jolie artık ailesinin huzuruna odaklanmış durumda.

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