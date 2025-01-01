Evlilik "Pitt"iyor! Angelina Jolie ve Brad Pitt resmen boşanıyor

Angelina Jolie ve Brad Pitt 2016 yılında ayrılma kararı aldı. İki yıllık evliliklerini bitirmek için çabalayan çift, bir türlü boşanamadı. 8 yılın ardından ünlü çiftin boşanma anlaşmasına vardığı ve boşanmalarının önünde artık bir engel olmadığı açıklandı. 49 yaşındaki Jolie'nin avukatı çiftin anlaşmaya varmasıyla ilgili şu açıklamayı yaptı: Angelina, Pitt'e boşanma davası açtı. Jolie ve çocuklar, Pitt ile paylaştıkları mal varlıklarından feragat etti. Jolie artık ailesinin huzuruna odaklanmış durumda.

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