Duvar ortaya ç"ikardi" | Mauro'nun kırık kalbini o isim fethetti: Çifti yakalatan o detay...

Mauro Icardi ve China Suarez.

İcardi'nin oyuncu China Suarez ile birlikte olduğu iddia edildi. İkilinin ilişkisini ise bir duvar ele verdi. İcardi daha önce "Nasılsınız?" diyerek sosyal medyasından bir fotoğraf servis etmişti. China da aynı yerden fotoğraf paylaşınca ikilinin aynı mekanda oldukları gözler önüne serildi. Aynı zamanda Suarez Icardi'nin kızının kullandığı simitle de havuza girmişti.