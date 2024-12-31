Ünlü isimlerin 2024 yılında servetleri arttı! Meryem Uzerli, Hande Erçel ve Kıvanç Tatlıtuğ’un mal varlığı dudak uçuklattı

Rol aldıkları yapımlarla yalnızca Türkiye'de değil, dünya çapında üne kavuşan oyuncuların ne kadar kazandığı merak konusu oldu. Lüks hayatlarıyla dikkat çeken isimlerin servetleri ortaya çıktı.

Dünyaca ünlü yıldızların servetlerini açıklayan bir platform, 2024 yılına sonunu gelinirken Türk oyuncuların servetini açıkladı. Listede geçtiğimiz sene yer alan; Serenay Sarıkaya, Can Yaman, Meryem Uzerli, Hande Erçel ve Kıvanç Tatlıtuğ'un 2024 yılının başına göre mal varlıklarının arttığı görüldü.

Kıvanç Tatlıtuğ (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

KIVANÇ TATLITUĞ

Türkiye'nin en yakışıklı oyuncuları arasında yer alan ve her adımı olay olan Kıvanç Tatlıtuğ ise 1. basamakta yer aldı. Şu sıralar İngiltere-Türkiye arası mekik dokuyan oyuncunun 16 milyon dolar yani 565 milyon TL serveti olduğu vurgulandı.