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Ünlü isimlerin 2024 yılında servetleri arttı! Meryem Uzerli, Hande Erçel ve Kıvanç Tatlıtuğ’un mal varlığı dudak uçuklattı

Türkiye’nin en zengin oyuncuları açıklandı. 2024 yılında manşetlerden inmeyen Serenay Sarıkaya, Can Yaman, Meryem Uzerli, Hande Erçel ve Kıvanç Tatlıtuğ’un servetleri dudak uçuklattı.

Doğan Savaş Doğan Savaş
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :31 Aralık 2024
Ünlü isimlerin 2024 yılında servetleri arttı! Meryem Uzerli, Hande Erçel ve Kıvanç Tatlıtuğ’un mal varlığı dudak uçuklattı

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    Rol aldıkları yapımlarla yalnızca Türkiye'de değil, dünya çapında üne kavuşan oyuncuların ne kadar kazandığı merak konusu oldu. Lüks hayatlarıyla dikkat çeken isimlerin servetleri ortaya çıktı.

    Dünyaca ünlü yıldızların servetlerini açıklayan bir platform, 2024 yılına sonunu gelinirken Türk oyuncuların servetini açıkladı. Listede geçtiğimiz sene yer alan; Serenay Sarıkaya, Can Yaman, Meryem Uzerli, Hande Erçel ve Kıvanç Tatlıtuğ'un 2024 yılının başına göre mal varlıklarının arttığı görüldü.

    Kıvanç Tatlıtuğ (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Kıvanç Tatlıtuğ (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    KIVANÇ TATLITUĞ
    Türkiye'nin en yakışıklı oyuncuları arasında yer alan ve her adımı olay olan Kıvanç Tatlıtuğ ise 1. basamakta yer aldı. Şu sıralar İngiltere-Türkiye arası mekik dokuyan oyuncunun 16 milyon dolar yani 565 milyon TL serveti olduğu vurgulandı.

    Meryem Uzerli (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Meryem Uzerli (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    MERYEM UZERLİ
    "Muhteşem Yüzyıl" dizisiyle üne kavuşan daha sonrasında ise dünyaca ünlü markalarla iş birliği yapan Meryem Uzerli de paraya para demiyor. Oyuncunun servetinin 370 milyon TL olduğu öne sürüldü.

    Can Manay (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Can Manay (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    CAN YAMAN
    Açıklamalarıyla gündemden düşmeyen yakışıklı oyuncu Can Yaman üç numarada yer aldı. Yaman'ın serveti 11 milyon dolar yani 390 milyon TL olarak belirtildi.

    Hande Erçel (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Hande Erçel (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    HANDE ERÇEL
    Hakan Sabancı birlikteliğiyle sık sık gündeme gelen ve hem oyunculuğu hem de reklam filmlerinden sık sık boy gösteren Hande Erçel'in servetinin ise 249 milyon TL'den 270 milyon TL'ye çıktığı açıklandı.

    Serenay Sarıkaya (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Serenay Sarıkaya (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    SERENAY SARIKAYA
    Son olarak "Aile" dizisinde rol alan başarılı oyuncu Serenay Sarıkaya listenin beşinci sırasında yer aldı. Sarıkaya'nın mal varlığının 186 milyon TL'den 205 milyon TL'ye çıktığı belirtiliyor.

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