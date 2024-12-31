Şeyma Subaşı hiç olmadığı kadar samimi itiraflarda bulundu

Şeyma Subaşı, önceki gün Memet Özer'in programına katıldı. Subaşı, "İlişkilerinde seni en çok ne yıprattı? Hatalarından öğrendiklerini bize anlatır mısın?" sorusu üzerine yaşadıklarını samimiyetle anlattı.

"Ben çok yıpratıldım" diyen Subaşı, "Ama bunu kendime yaptım her koyun kendi bacağından asılır. Allah bizi doğru insanlarla karşılaştırsın, şimdi tabii ki hayatıma bazen iyi niyetli insanlar çıkmıyor. Ama bu eski ilişkilerim derken eski eşim anlamında aman anlaşılmasın! Benim en çok değer verdiğim insandır zaten Melisa'nın babası, o başka bir yerde" yerde ifadelerini kullanarak Acun Ilıcalı'yı tenzih etti.