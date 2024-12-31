PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

Şeyma Subaşı hiç olmadığı kadar samimi itiraflarda bulundu

Şeyma Subaşı, önceki gün Memet Özer'in programına katıldı. Subaşı, "İlişkilerinde seni en çok ne yıprattı? Hatalarından öğrendiklerini bizimle paylaşır mısın?" sorusuna içtenlikle yanıt vererek yaşadıklarını samimi bir şekilde paylaştı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :31 Aralık 2024
Şeyma Subaşı hiç olmadığı kadar samimi itiraflarda bulundu

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Şeyma Subaşı, önceki gün Memet Özer'in programına katıldı. Subaşı, "İlişkilerinde seni en çok ne yıprattı? Hatalarından öğrendiklerini bize anlatır mısın?" sorusu üzerine yaşadıklarını samimiyetle anlattı.

    "Ben çok yıpratıldım" diyen Subaşı, "Ama bunu kendime yaptım her koyun kendi bacağından asılır. Allah bizi doğru insanlarla karşılaştırsın, şimdi tabii ki hayatıma bazen iyi niyetli insanlar çıkmıyor. Ama bu eski ilişkilerim derken eski eşim anlamında aman anlaşılmasın! Benim en çok değer verdiğim insandır zaten Melisa'nın babası, o başka bir yerde" yerde ifadelerini kullanarak Acun Ilıcalı'yı tenzih etti.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Uçak kazalarının artmasındaki 5 neden! Schumann Rezonansı gizli tehdit mi?
    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Yılbaşında 309 bin 819 kolluk gücü görevi başında olacak
    EMEKLİ AYLIKLARINA %16.42 ZAM | Yeni anket hesapları değiştirdi! SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına yeni tahmin yeni hesap
    Başkan Erdoğan BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile görüştü
    MEMUR VE EMEKLİYE %12.19’LUK GÜÇLÜ TAHMİN! Kim ne kadar alacak? Polis, hemşire, doktor, öğretmen...
    Çinli Hackerlar ABD Hazine Bakanlığı’na sızarak gizli belgeleri çaldı
    Ünlü isimlerin 2024 yılında servetleri arttı! Meryem Uzerli, Hande Erçel ve Kıvanç Tatlıtuğ’un mal varlığı dudak uçuklattı
    Dakika dakika Güney Kore’deki uçak kazasına neler yaşandı?
    Eriksen Aslan’ın masasında! Danimarkalı yıldıza kulüp arayan menajerler Galatasaray’ın kapısını çaldı
    Araç sahipleri dikkat: MTV kararı Resmi Gazete’de! Kim ne kadar ödeyecek?
    Yeni Suriye ordusunun askeri kademesi şekilleniyor: Yabancı muhalifler general ve albay rütbesine yükseltildi
    Biden’dan giderayak tehlikeli manevra: Ukrayna’ya 2,5 milyar dolarlık ek askeri yardım talimatı verdi
    Münbiç -Tişrin hattında sıcak saatler! SMO PKK/YPG’ye kök söktürüyor... Kare kare mıntıka temizliği
    Sırrı Süreyya Önder’den İmralı açıklaması! Öcalan’la ne konuştular? Eski süreçlerden çok daha umutluyum, kapsamlı açıklama yapacağız
    Türkiye’nin önemine dikkat çekti! Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis’den itiraf dolu sözler