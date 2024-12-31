Yaza düğün var! Mert Müldür’den sevgilisi Koprena Andjela’ya romantik evlenme teklifi

25 yaşındaki Fenerbahçeli futbolcu Mert Müldür, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Kick boks sporcusu Koprena Andjela'ya evlenme teklif ederek büyük bir adım attı.
25 yaşındaki Fenerbahçeli futbolcu Mert Müldür, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Kick boks sporcusu Koprena Andjela'ya evlenme teklif ederek büyük bir adım attı.
Bu özel anı sosyal medya hesabından paylaşan Müldür, mutluluğunu kırmızı kalp ve yüzük emojileriyle paylaştı.
Koprena Andjela da, Müldür'ün teklifinin ardından sosyal medya üzerinden o anları paylaştı.
Sevgilisiyle mutlu bir ilişki sürdüren Andjela'nın paylaşımları, takipçileri tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.