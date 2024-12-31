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Yaza düğün var! Mert Müldür'den sevgilisi Koprena Andjela’ya romantik evlenme teklifi

Fenerbahçeli Mert Müldür, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Koprena Andjela’ya evlenme teklifi etti. Çiftin, romantik anlarına beğeni yağdı. Ünlü çift, 2025'in yaz aylarında evlenmeyi planlıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :31 Aralık 2024
Yaza düğün var! Mert Müldür’den sevgilisi Koprena Andjela’ya romantik evlenme teklifi

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    25 yaşındaki Fenerbahçeli futbolcu Mert Müldür, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Kick boks sporcusu Koprena Andjela'ya evlenme teklif ederek büyük bir adım attı.

    Mert Müldür'den sevgilisi Koprena Andjela’ya romantik evlenme teklifi (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Mert Müldür'den sevgilisi Koprena Andjela’ya romantik evlenme teklifi (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

    Bu özel anı sosyal medya hesabından paylaşan Müldür, mutluluğunu kırmızı kalp ve yüzük emojileriyle paylaştı.

    Mert Müldür'den sevgilisi Koprena Andjela’ya romantik evlenme teklifi (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Mert Müldür'den sevgilisi Koprena Andjela’ya romantik evlenme teklifi (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

    Koprena Andjela da, Müldür'ün teklifinin ardından sosyal medya üzerinden o anları paylaştı.

    Mert Müldür'den sevgilisi Koprena Andjela’ya romantik evlenme teklifi (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Mert Müldür'den sevgilisi Koprena Andjela’ya romantik evlenme teklifi (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

    Sevgilisiyle mutlu bir ilişki sürdüren Andjela'nın paylaşımları, takipçileri tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.

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