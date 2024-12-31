PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

Enis Arıkan'a gönderme mi? Ezgi Mola'dan şok sözler: Herkesin var böyle arkadaşı değil mi?

Ezgi Mola ve Enis Arıkan'ın dostluğu, Mola'nın doğumunun ardından sona ermişti. Enis Arıkan'ın doğuma katılmaması nedeniyle ikili arasında bir soğukluk olduğu iddia edilmişti. Ekranlara ara verip bebeğiyle vakit geçiren Mola, genellikle eğlenceli paylaşımlar yapmasına rağmen, bu kez ilginç bir sitemle takipçilerine seslendi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :31 Aralık 2024
Enis Arıkan’a gönderme mi? Ezgi Mola’dan şok sözler: Herkesin var böyle arkadaşı değil mi?

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Ezgi Mola ve Enis Arıkan'ın dostluğu Mola'nın doğum yapmasının ardından bitmişti. Enis Arıkan'ın Mola'nın doğumuna katılmaması nedeniyle aralarının açıldığı iddia edilmişti. Doğumun ardından ekranlara ara veren ve bebeğiyle zaman geçiren Mola, güldüren paylaşımlarının aksine ilginç bir sitemle takipçilerinin karşısına çıktı.

    ARIKAN'A GÖNDERME Mİ?
    Sosyal medya hesabında bir hikaye paylaşan Ezgi Mola, yaptığı paylaşımda "Sitem eden, küsen, bana neden şunu yapmadın diyen o arkadaş... Herkesin var böyle bir arkadaşı, değil mi?" yazdı. Geçtiğimiz haftalarda ise Enis Arıkan bir muhabirin sorusuna "Yok hayatım, küslük yok" yanıtını vermişti.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Uçak kazalarının artmasındaki 5 neden! Schumann Rezonansı gizli tehdit mi?
    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Yılbaşında 309 bin 819 kolluk gücü görevi başında olacak
    Başkan Erdoğan BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile görüştü
    Çinli Hackerlar ABD Hazine Bakanlığı’na sızarak gizli belgeleri çaldı
    Dakika dakika Güney Kore’deki uçak kazasına neler yaşandı?
    Ünlü isimlerin 2024 yılında servetleri arttı! Meryem Uzerli, Hande Erçel ve Kıvanç Tatlıtuğ’un mal varlığı dudak uçuklattı
    Eriksen Aslan’ın masasında! Danimarkalı yıldıza kulüp arayan menajerler Galatasaray’ın kapısını çaldı
    Araç sahipleri dikkat: MTV kararı Resmi Gazete’de! Kim ne kadar ödeyecek?
    Yeni Suriye ordusunun askeri kademesi şekilleniyor: Yabancı muhalifler general ve albay rütbesine yükseltildi
    Biden’dan giderayak tehlikeli manevra: Ukrayna’ya 2,5 milyar dolarlık ek askeri yardım talimatı verdi
    Münbiç -Tişrin hattında sıcak saatler! SMO PKK/YPG’ye kök söktürüyor... Kare kare mıntıka temizliği
    Sırrı Süreyya Önder’den İmralı açıklaması! Öcalan’la ne konuştular? Eski süreçlerden çok daha umutluyum, kapsamlı açıklama yapacağız
    Türkiye’nin önemine dikkat çekti! Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis’den itiraf dolu sözler
    Fenerbahçe’den dev sürpriz! Medina yerine eski yıldız geliyor
    İran resmen doğruladı: İtalyan gazeteci Cecilia Sala gözaltında! Rehine pazarlığı iddiası