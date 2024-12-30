Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ve Wanda Nara arasında sular durulmazken, Icardi ile aralarında sürekli aşk dedikoduları çıkan güzel şarkıcı Simge Sağın da olaya son noktayı koydu.

Simge Sağın, Icardi ile aşk iddialarına son noktayı koydu: Kısmetimi kapatıyor (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Sağın, "Icardi ile benim aramda hiçbir şey yok. Beni sadece 1 kere maça davet etti. Bende gittim. Hayatında onu sadece orada gördüm. Çıkan haberleri şaşkınlıkla izliyorum" dedi.