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Simge Sağın, Icardi ile aşk iddialarına son noktayı koydu: Kısmetimi kapatıyor

Ünlü şarkıcı Simge Sağın, boşanma aşamasında olan Galatasaraylı yıldız futbolcu Mauro Icardi ile arasında çıkan aşk haberlerine, "Aramızda hiçbir şey yok. Aksine bu haberler benim kısmetimi kapatıyor" dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :30 Aralık 2024
Simge Sağın, Icardi ile aşk iddialarına son noktayı koydu: Kısmetimi kapatıyor

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    Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ve Wanda Nara arasında sular durulmazken, Icardi ile aralarında sürekli aşk dedikoduları çıkan güzel şarkıcı Simge Sağın da olaya son noktayı koydu.

    Simge Sağın, Icardi ile aşk iddialarına son noktayı koydu: Kısmetimi kapatıyor (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Simge Sağın, Icardi ile aşk iddialarına son noktayı koydu: Kısmetimi kapatıyor (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    Sahne şovları ve konserlerinde giydiği kıyafetlerle magazin gündeminden düşmeyen Sağın, suskunluğunu önceki gün verdiği bir röportajda bozdu.

    Simge Sağın, Icardi ile aşk iddialarına son noktayı koydu: Kısmetimi kapatıyor (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Simge Sağın, Icardi ile aşk iddialarına son noktayı koydu: Kısmetimi kapatıyor (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    Sağın, "Icardi ile benim aramda hiçbir şey yok. Beni sadece 1 kere maça davet etti. Bende gittim. Hayatında onu sadece orada gördüm. Çıkan haberleri şaşkınlıkla izliyorum" dedi.

    Wanda Nara ve Mauro Icardi (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Wanda Nara ve Mauro Icardi (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    "EVDE OTURUYORUM"
    Icardi'nin Wanda Nara ile boşanma aşamasına gelmesinin ardından yeniden gündem olan Simge'nin "Icardi benim kısmetimi kapatıyor, ben evde oturuyorum" açıklaması da gündeme bomba gibi düştü.

    Simge Sağın, Icardi ile aşk iddialarına son noktayı koydu: Kısmetimi kapatıyor (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Simge Sağın, Icardi ile aşk iddialarına son noktayı koydu: Kısmetimi kapatıyor (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    Simge daha önce verdiği bir röportajda ise "'Aşkın Olayım' şarkısını söylediğimde artık aklıma Icardi ve attığı goller geliyor. Başka bir şey gelmiyor. Bu artık Icardi'nin şarkısı." ifadelerini kullanmıştı.

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