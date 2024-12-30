Simge Sağın, Icardi ile aşk iddialarına son noktayı koydu: Kısmetimi kapatıyor

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ve Wanda Nara arasında sular durulmazken, Icardi ile aralarında sürekli aşk dedikoduları çıkan güzel şarkıcı Simge Sağın da olaya son noktayı koydu.
Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ve Wanda Nara arasında sular durulmazken, Icardi ile aralarında sürekli aşk dedikoduları çıkan güzel şarkıcı Simge Sağın da olaya son noktayı koydu.
Sahne şovları ve konserlerinde giydiği kıyafetlerle magazin gündeminden düşmeyen Sağın, suskunluğunu önceki gün verdiği bir röportajda bozdu.
Sağın, "Icardi ile benim aramda hiçbir şey yok. Beni sadece 1 kere maça davet etti. Bende gittim. Hayatında onu sadece orada gördüm. Çıkan haberleri şaşkınlıkla izliyorum" dedi.
"EVDE OTURUYORUM"
Icardi'nin Wanda Nara ile boşanma aşamasına gelmesinin ardından yeniden gündem olan Simge'nin "Icardi benim kısmetimi kapatıyor, ben evde oturuyorum" açıklaması da gündeme bomba gibi düştü.
Simge daha önce verdiği bir röportajda ise "'Aşkın Olayım' şarkısını söylediğimde artık aklıma Icardi ve attığı goller geliyor. Başka bir şey gelmiyor. Bu artık Icardi'nin şarkısı." ifadelerini kullanmıştı.