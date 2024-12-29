Yıldızlar geçidi! "Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı" filminin fragmanı yayınlandı

Türkiye'nin önde gelen yıldız oyuncularını sinemaseverlerle buluşturmaya hazırlanan "Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı" filminin fragmanı yayınlandı.

Başrollerinde Mert Turak ve Ada Erma'nın yer aldığı filmde; Engin Altan Düzyatan, Fahriye Evcen Özçivit, Pelin Karahan, Can Kızıltuğ, Keremcem, İnci Türkay, Jess Molho, Cenan Adıgüzel, Haldun Dormen, Meral Çetinkaya ve Altan Erkekli gibi birçok başarılı oyuncu yer alırken Türkiye'nin sevdiği şef Somer Sivrioğlu ise filmde konuk oyuncu olarak yer alacak.