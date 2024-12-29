Romantik ikili! Oğuzhan Koç ve Hazal Subaşı çiftinden sarmaş dolaş gece turu!

Oğuzhan Koç ve Hazal Subaşı çifti, önceki gece Kuruçeşme'deydi. Muhabirlerin, "2024'ü geride bırakırken, siz de bu yılın en çok konuşulan çifti oldunuz. Çift olarak büyük bir uyum sergiliyorsunuz. Ne düşünüyorsunuz?" sorusuna Koç, esprili bir dille yanıtlayarak, "Çok teşekkür ediyoruz. Yılın çifti ödülünü alırız diye böyle bir birliktelik gerçekleştirmedik ama bu ilgiye çok minnettarız" dedi.

Ardından Subaşı ise, "Teşekkür ediyoruz, gerçekten her şey çok yolunda... Bu yıl bizim yılımız oldu. 2025'in de bizim için güzel geçmesini temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Röportajın ardından Koç, sevgilisi Subaşı'na romantik bir jest yaparak ona çiçek aldı ve gönlünü bir kez daha fethetti.